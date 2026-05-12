首の脊髄手術のため休養していたタレントのマツコ・デラックスが１１日放送の日本テレビ系「月曜から夜ふかし」（月曜・午後１０時）に２か月ぶりに出演。３月１６日の放送回から今月４日放送回まで８週連続で休んでいた番組に復帰した。

冒頭、ともにＭＣを務める「ＳＵＰＥＲ ＥＩＧＨＴ」の村上信五と観覧客の待つスタジオに登場したマツコ。

村上を見ながら「だからさ。あなたにも、スタッフにも、皆さんにもご迷惑かけて本当に申し訳ないと思いながらも、どうやったらバックれられるんだろうって、ずっと考えてた」と本音を吐露。「どこかで音信不通になって逃げちゃってって本気で考えたもん」とまで口にすると、自身が休みの間、ソファに置かれていたダルマについて「ダルマでいいじゃない、もう」と、つぶやいた。

村上が「それだと、俺の負担がでかいやろ！」と言うと、マツコは「あんたが一番、被害をこうむってた、あたしが休んでる。だって、代役の人も立てずに、それは申し訳ないと思ってる」とねぎらったものの「本当に薄情だって言われるかも知れないけど、このまま１人でやってって（思った）」と言い放ち、村上に「ええ加減にせえよ。去る時は一緒やろ！」と怒られていた。

マツコは２月９日に生放送のＴＯＫＹＯ ＭＸ「５時に夢中！」に入院先から電話出演。３日ほど前に首の脊髄を手術して入院中であることを報告。約２か月の療養後、４月１３日の「５時夢」生放送で２か月ぶりにメディア復帰。「もう働きたくない！。１時間前までは、このままバックれようと思ってた」などと、ぶっちゃけていた。