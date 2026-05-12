300万人の子どもが夢中になった！　単なるカルタ遊びではない伝説の教材「五色百人一首」の新たなる進化形

百人一首は、いまでも教育現場で重宝されている優れた教材だ。なかでもよく知られているのが「五色百人一首」と呼ばれる色分けされたもので、小学校だけでなく、中学校でも熱心に取り組まれている。その五色百人一首の進化形、『五色百人一首 THE KIMARIJI』が今年リリースされた。この機会に、改めて教材としての百人一首につき考察した長谷川博之氏の特別連載をお届けする。

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『五色百人一首 THE KIMARIJI』とは？

五色百人一首は、小学校教員だった向山洋一氏（TOSS最高顧問／日本教育技術学会名誉顧問）によって命名され、広められた教材です。文字通り、百人一首を5色に塗り分け、20枚ずつで遊べるようにしたところが画期的でした。

その良さは、間もなく多くの人の知るところとなります。日本の伝統文化に親しみながら、「子ども同士の仲がよくなる」「ルールを守るようになる」「負けを認めることができる」など、学級づくりにも役立つ教材として多くの先生から支持され、全国の学校で盛んになったのです。

その後、各地で都道府県大会が行われるようになり、学校教育から地域の社会貢献活動まで、さまざまな場面で五色百人一首が活用されるようになりました。これまでに全国で30万人以上の先生、300万人以上の子ども達が体験したと言われています。

2025年は、五色百人一首という教材が世に出て35年目にあたりました。この節目を記念して新たに制作されたのが、『五色百人一首 THE KIMARIJI』（企画・小嶋悠紀、制作発行・教育技術研究所）です。

百人一首に「決まり字」があることはよく知られています。

百人一首には、読んで字の如く100首の和歌がおさめられています。たとえばそのなかで、上の句が「む」で始まる歌は1首しかありません。したがって、読み手が「む」と1字発した瞬間に札をとることができます。

これを「1字決まり」と呼び、「む」を「決まり字」と呼びますが、他にも、2字決まり、3字決まり、4字決まり……と決まり字を含む歌が、百人一首にはあります。それら決まり字の中から似た決まり字の和歌20首を集めて編まれた、新たな百人一首教材が、『五色百人一首 THE KIMARIJI』です。

20首に絞ることで期待できる効果

知っている人も多いと思いますが、あらためて振り返っておきましょう。五色百人一首には、普通の百人一首にはない次のような利点があります。

（1）札が青、桃、黄、緑、橙20枚ずつの「5色」に色分けされている

たとえば「青の札」と指定して20首だけを使って遊ぶことができます。100枚ある札すべてを使って遊ぶと膨大な時間がかかるところ、20首であれば一試合3分程度でおわるので、授業の導入に、ちょっとしたレクリエーションに、文化の香り高い遊びを加えることができます。

（2）色で分けてあるから一目でわかる

上に記した（1）と関連しますが、「色」で分けてあるので、子どもが何人いても、その子に発達上の特性があっても、「青の札」と言えばどの20枚を使うのかがすぐわかります。一方、読み手は1人いれば十分です。

こうした特長はそのままに、カルタ経験の有無に関係なく「決まり字」を覚えてとる練習や、その面白さ・楽しさ・爽快感を体験できるように工夫されたのが、『五色百人一首 THE KIMARIJI』です。

似た決まり字で構成されているので、百人一首に慣れた子でも、読み手の声に耳をすましていなければとれません。初心者とであっても“いい勝負”になりやすいのが利点です。今どきの子は、生まれつきゲームやアニメに囲まれて育っていますが、そんな子ども達にも親しみやすい絵が使われているのもいいところです。

ところで百人一首といえば、学校生活のなかで暗記が宿題になり、「覚えるのに苦労した」「面白くなかった」という経験をした人がいるでしょう。現場の教員のなかにも、「子どもは百人一首などには興味ない」と思っている方がいます。

しかし、そんなことはありません。教師が適切に用いれば、小学生も中学生も百人一首で大いに盛り上がることが、数々の「子どもの事実」によって証明されています。

札が20枚の『五色百人一首 THE KIMARIJI』は、遊ぶうえでも覚えるうえでも負荷が少なく、先に述べとおり経験者と初心者が対戦しても“いい試合”になりやすいので、これから教室で何か始めたいと思っている人に向いた教材です。

ただし、いくら教材が優れていても、使い方が不適切だと効果は期待できません。今回は10年前に発表した五色百人一首の記事をリバイバル連載し、あらためて五色百人一首という教材の上手な使い方について一考します。

【後編を読む】クラス担任も呆然……、あっという間に学級が盛り上がる教材「五色百人一首」のすごすぎる効果

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