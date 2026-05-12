熊本市と合志市をつなぐ熊本電鉄は、運転士不足が解消したとして、5月11日に減便前のダイヤに ほぼ回復しました。

【写真を見る】"中抜き勤務"が遠ざけた？ 9人の運転士が4人に激減した熊本電鉄 1年3か月で減便ダイヤを回復させた働き方改革は「〇〇採用枠」

運転士が確保できた背景には、画期的な採用方法や柔軟な働き方がありました。

運転士が半分以下に…避けられなかった減便

熊本電鉄では、おととし、退職希望者が相次ぎ、9人いた運転士は、わずか4人に減りました。

そして、ダイヤの維持が難しいと判断し、去年2月、大幅な減便に踏み切ったのです。

（平日159本→121本／金曜161本→121本）

（土曜日148本→97本／日・祝120本→91本）

（朝夕ラッシュ15分間隔→20分間隔）

（昼間と夜間30分間隔→40分間隔）

利用者の声は

通勤での利用者「やっぱり昔に比べると混雑しています」

通学での利用者「1本遅れたら全部崩れちゃうから、その後の予定が…。もうちょっと増やしてほしい」

1年3か月でほぼ回復 なぜ？

それから1年3か月あまり。運転士不足が解消したとして、5月11日から、減便前のダイヤにまで ほぼ回復しました。

新たな運転士が確保できたのは、これまでの働き方の見直しと、画期的な採用方法にありました。

鉄道業界特有の「中抜き勤務」

これまで課題の1つとなっていたのが、鉄道業界特有の勤務形態です。

朝夕の通勤・通学ラッシュの時間帯は、より多くの運転士が必要になります。

このため運転士の中には、ラッシュ時に不足する運転士を補う、いわゆる「中抜き勤務」のシフトが存在します。

「休み」なのに休めない？

熊本電鉄 中野育生 鉄道事業部長「拘束時間でいうと、12～13時間とかという話」

「中抜き勤務」とは、朝と夕方のラッシュに合わせて乗務し、その間の数時間を「休み」とするシフトです。

この「中抜き勤務」の勤務形態が、「今の働き方にはそぐわないのでは」という声が現場からあがりました。

運転士不足、解決の糸口は？

熊本電鉄 中野育生 鉄道事業部長「若い人たちの話を聞くと、どちらかというと自分の時間が欲しいという意見の方が多い。拘束時間が短くなるようなダイヤにしてほしいということも要望にあった」

そこで、より働きやすい環境をつくり、新たな採用にもつなげようと、熊本電鉄はある採用枠を導入しました。

それは、土日祝日は必ず休めるという「平日限定運転士」です。

61歳、京都から再就職

「平日限定運転士」採用枠で入社した、運転士の川端祥朗さん（61）です。

去年、関西の鉄道会社を退職しましたが、再び運転士を希望し、定年後に単身赴任で熊本電鉄へ再就職しました。

その決め手は、「休みが規則的で暦通り」だということでした。

土日休みがベテランを呼び込んだ

熊本電鉄運転士 川端祥朗さん「『なんで熊本行くねん』と。私は運転士がしたいと。月に1回ぐらい京都・地元へ帰ろうかと思いまして、それなら土日が休みなら、帰ってもみなさん家族や友人に会えるんで」

川端さんの他、県の内外から問い合わせが相次ぎました。

中野育生 鉄道事業部長「当社の路線バスで非常に好評だったんで、じゃあそれ鉄道の方でも募集をかけてみようか、というところが1つ」

パートタイムもOK

さらに熊本電鉄は、朝のラッシュ時のみを担当する「パート運転士」の採用にも踏み切りました。

これで、拘束時間が長い「中抜き勤務」を減らし、より負担の少ないシフトを組めるようになったのです。

利用者からもよろこびの声が

新たな採用制度と働き方の見直しで、5月11日に運行ダイヤがほぼ減便前に戻ると、通勤・通学の利用者からこんな声がありました。

通学での利用者「だいぶ便利になった。乗り過ごしたらずっとこのベンチに座って待っていたから」

通勤での利用者「利用する側にとってはありがたいので、ぜひ頑張って補しい」

中野育生 鉄道事業部長「私たちが一番重要視しているのはお客様の利便性です。そのためには、なるだけ働きやすい環境を作っていくことが、一番重要かなとは考えています」