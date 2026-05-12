新潟県佐渡市で5月から本格的に始まるクロマグロの水揚げシーズンに向け、新しい漁船が導入されました。関係者は大漁となることを期待しています。

8日、佐渡市の黒姫漁港に到着した新しい定置網漁船。



内海府漁業生産組合が3億円をかけ建造したもので、船体は全長24m総重量19トン、一度に積める魚の量は現在使っている漁船と比べ3割以上増えるといいます。



【佐渡海府寒ぶり大漁まつり元実行委員長 山口栄一郎さん】

「最新の機能を備えた船だと思うので、いかに発揮してくれるか」



新たな船搭載されたのは電気ショックを与えて魚をとる“マグロ電気ショッカー”と呼ばれる新設備です。



関係者は大漁旗がはためく漁船の中を見学し、大漁となることに期待を寄せていました。



【内海府漁業生産組合 本間信俊 組合長】

「（漁師は）『大きいね、すごい！』という反応。新しい船でも大漁となり、安い・おいしいマグロを届けたいと噛みしめている」



新しい漁船は5月18日に佐渡市の鷲崎漁港で一般にお披露目され、その後漁に出る予定です。



佐渡市のクロマグロ漁は7月ごろにかけ行われます。