¡Ú£Æ£±¡Û¥ë¥¯¥ì¡¼¥ë 32²¯±ßÄ¶¤Îà¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥è¥Ã¥Èá´°À®¡ÖÀìÍÑ¥Ó¡¼¥Á¥¯¥é¥Ö¡×¡Ö¶Ã°ÛÅªÂç¤¤µ¡×
¡¡£Æ£±¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤Îàµ®¸ø»Òá¥·¥ã¥ë¥ë¡¦¥ë¥¯¥ì¡¼¥ë¡Ê£²£¸¡Ë¤¬¹ØÆþ¤·¤¿¶Ã¤¬¤¯¤Îà¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥è¥Ã¥Èá¤¬¤Ä¤¤¤Ë´°À®¤·¤¿¡£
¡¡¥ë¥¯¥ì¡¼¥ë¤Ï¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¿Íµ¤¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Î¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥É¥é¡¦¥µ¥ó¥à¥ë¡¼¤È·ëº§¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¡£¤½¤ó¤Ê¿·º§¤Î£²¿Í¤¬ÂÔË¾¤·¤Æ¤¤¤¿Ä¶¥Éµé¤Î°¦ÍÑ¥è¥Ã¥È¤¬¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡±Ñ»æ¡Ö¥µ¥ó¡×¤Ï¡Ö£Æ£±¥¹¥¿¡¼¤Î¥·¥ã¥ë¥ë¡¦¥ë¥¯¥ì¡¼¥ë¤¬¡¢ÀìÍÑ¥Ó¡¼¥Á¥¯¥é¥ÖÉÕ¤¤Î£±£µ£°£°Ëü¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó£³£²²¯£±£°£°£°Ëü±ß¡Ë¤Î¹ë²Ú¤Ê¿··¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥è¥Ã¥È¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¡×¤ÈÊóÆ»¡£¥ë¥¯¥ì¡¼¥ë¤¬¥ª¡¼¥À¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥è¥Ã¥È¤ÎÁ´ËÆ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î¥è¥Ã¥È¤ÏÁ´Ä¹£±£°£²¥Õ¥£¡¼¥È¡ÊÌó£³£±¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤È¤¤¤¦¶Ã°ÛÅª¤ÊÂç¤¤µ¤À¡££Æ£±¥¹¥¿¡¼¤È¿·ºÊ¤Î¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥É¥é¡¦¥µ¥ó¥à¥ë¡¼¤Ï¡¢Èà¤é¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤¿·Äú¤Î¿Ê¿å¼°¤ÇËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ø¥ê¥ô¥¡£±£°£²¥³¥ë¥µ¥í¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡Ù¤ÏºÇÀèÃ¼¤Î¿·¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¸Ø¤ê¡¢¤½¤Î²ÁÃÍ¤ÏÌó£±£µ£°£°Ëü¥Ý¥ó¥É¤È¿äÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÆ±»æ¤ÏÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ö£³£µÊ¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤Îà¥Ó¡¼¥Á¥¯¥é¥Öá¤¬È÷¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¬¥ì¡¼¥¸¤Î¥É¥¢¤òÀÞ¤ê¤¿¤¿¤à¤È¿å±ËÍÑ¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¤Ê¤ë¡£Á¥Äì¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¾¤ìÀìÍÑ¥Ð¥¹¥ë¡¼¥àÉÕ¤¤Î¹¡¹¤È¤·¤¿¥¥ã¥Ó¥ó¤¬£´¼¼¤¢¤ê¡¢ºÇÂç£±£°Ì¾¤Þ¤Ç²÷Å¬¤Ë½ÉÇñ¤Ç¤¤ë¡£¿·º§É×ÉØ¤¬¹¬¤»¤½¤¦¤Ê¤Î¤âÅöÁ³¤À¡×¤È¡¢ìÔ¤ò¿Ô¤¯¤·¤¿Ä¶¹ë²Ú¥è¥Ã¥È¤Î¾ÜºÙ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½îÌ±¤Ë¤ÏÅþÄì¼ê¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤¤ÂåÊª¤À¤¬¡Ö¤³¤Î²Ú¤ä¤«¤Ê¿·Äú¹ØÆþ¤Ï¥ë¥¯¥ì¡¼¥ë¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÅê»ñ¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤«¤é¤Îµð³Û¤ÎµëÎÁ¤¬¤¢¤ì¤Ð¤¹¤°¤Ë²ó¼ý¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Î¥ë¥¯¥ì¡¼¥ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂç¤·¤¿Çã¤¤Êª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¶¯Ä´¤¹¤ë¡£
¡Ö¥â¥Ê¥³À¸¤Þ¤ì¤Î£²£¸ºÐ¤Î¤³¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ï¡¢´ðËÜµë¤È¤·¤ÆÇ¯´Ö£²£¸£°£°Ëü¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó£¶£°²¯±ß¡Ë¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤ò´Þ¤á¤ë¤È£³£¹£°£°Ëü¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó£¸£³²¯£´£¶£°£°Ëü±ß¡Ë¤Ë¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¡£¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ÇÀ¤³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎÇË³ÊÇ¯Êð¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥ë¥¯¥ì¡¼¥ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Æü¾ï¤Î¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊ³È¯¤·¤¿Çã¤¤Êª¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤«¡Ä¡£