アイドルイベント「ＩＣＯＮＩＣ ＭＯＭＥＮＴＳ ＬＩＶＥ！」が１１日、名古屋市内のＺｅｐｈｙｒＨａｌｌで行われ、カミングフレーバー、高嶺のなでしこ、ラフ×ラフ、カラフルスクリーム、手羽先センセーションなど１１組の女性アイドルたちが熱いステージを繰り広げた。

大トリを務めた「ＳＫＥ４８ ミミフィーユ」は１曲目の「Ｓｐｅａｋ ｈｏｎｅｓｔｌｙ」から全力パフォーマンス。倉島杏実（２０）、大村杏（２０）、森本くるみ（１８）、篠原京香（２１）、山村さくら（１９）、杉本りいな（１７）の６人が「サンダルだぜ」「回遊魚のキャパシティ」「パレオはエメラルド」など８曲を披露すると、会場は大いに盛り上がった。

ＳＫＥ４８の最新シングル「サンダルだぜ」で初センターを務める大村は「本日はなんと、ミミフィーユが大トリとして出演させていただきました！ 最後の最後までファンの方が一緒に盛り上げてくださって、うれしかったです！」とニッコリ。

ミミフィーユは８月に初の東名阪ツアーを行うとあって「目標は全会場完売！ ミミフィーユの大半は１１期生なので、まだまだ未熟な部分がありますが、大将である（８期生の）倉島杏実さんに引っ張っていただきつつ、ミミフィーユの絆も深めていけるツアーにしたいです！」と気合十分だった。