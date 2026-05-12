米１０年債利回り上昇 原油相場の上昇が利回り押し上げ＝ＮＹ債券 米１０年債利回り上昇 原油相場の上昇が利回り押し上げ＝ＮＹ債券

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米国債利回り（NY時間16:33）（日本時間05:33）

米2年債 3.949（+0.065）

米10年債 4.410（+0.056）

米30年債 4.982（+0.049）

期待インフレ率 2.484（+0.024）

※期待インフレ率は10年債で算出



きょうのＮＹ債券市場で１０年債利回りは上昇。イラン情勢が依然として混迷し、原油相場の上昇が利回りを押し上げた。今週の米中首脳会談を前に何らかの道筋が見えることを市場は期待していたが、状況に進展はないようだ。



また、明日の米消費者物価指数（ＣＰＩ）が年内のＦＲＢの据え置き期待を裏付ける内容になるとの見方も利回りをサポートした。



なお、この日は３年債入札が実施され、最高落札利回りが発行日前利回り（ＷＩ）を上回ったものの反応は限定的。



２－１０年債の利回り格差は+４６（前営業日：+４７）。



＊米３年債入札結果

最高落札利回り 3.965％（WI：3.959％）

応札倍率 2.54倍（前回：2.68倍）



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

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