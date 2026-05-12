「自宅に置くよりも安心！」「貴重な品物を安全に保管します」――万全なセキュリティを謳い、利用者を獲得してきた貸金庫。近年、その存在意義が問われる事件が相次いでいる。

【検証】結局安心なのは銀行の金庫か自宅の金庫か…コレクターが導き出した判断は

2024年、大手メガバンクの行員が、貸金庫に預けられていた総額17〜18億円相当の金品を着服していたことが発覚した。そして、4月27日には民間の貸金庫から4〜5億円の現金が盗まれるという窃盗事件も発生した。

そんななか、香川県高松市に拠点をおく地銀の百十四銀行が、県内15店舗の貸金庫の廃止を決めたと報じられた。今年5月29日で新規受付を取りやめ、2027年3月31日を最後に、サービスを停止するという。理由は新規契約者数の減少などを挙げているが、貸金庫に対する信頼が揺らいでいることも背景にありそうだ。

貸金庫を廃止した百十四銀行

貸金庫に預けていても盗まれてしまうのでは、治安の悪化が叫ばれる中、資産家や富裕層が「いったい何を信じればいいのか」と不安になっても仕方ないだろう。すでに、貸金庫に預けていたものを自宅に移動させる富裕層も出てきているという。【取材・文＝宮原多可志】

貸金庫とはどんなサービス？

貸金庫という言葉を聞いたことはあっても、利用したことがある人は少ないかもしれない。簡単に言えば、金品などの財産や思い出の品物など、大事なものを金庫で預かってもらえるサービスである。営業時間内であれば品物の出し入れは自由で、自宅の金庫よりもセキュリティが万全で、安全、安心である、というのがウリだ。

主に銀行が行っているイメージがあるが、民間の貸金庫も存在する。銀行と民間の違いは、大きくは事前審査の有無にある。銀行の貸金庫は、サービスを利用する本店もしくは支店に口座があり、一定額の預金があることなどが契約の条件とされる。民間はそうした縛りがなく、比較的少ない手続きでスムーズに契約ができるメリットがある。

貸金庫の使用料は“年間”1万円から5万円台まであり、なかには10万円近いものもある。サイズや地域によって異なるものの、思ったよりも手頃な金額から契約できるため、卒業アルバムなどの記念品を入れている人もいるそうだ。銀行の貸金庫の場合は、利用料が口座から引き落とされる仕組みになっている。

貸金庫のほうが、セキュリティが不安？

さて、貸金庫は自宅の金庫よりも安全で安心であることを主張し、顧客を獲得してきたが、隣にある金庫の利用者が中に何を預けているのかを知ることはできない。契約者以外が中身を見ることは原則としてできないことから、「ブラックボックス化している」「マネーロンダリングに使われているのではないか」などの批判は以前からあった。

さらに、民間の貸金庫は契約が簡単なせいで、金庫内に“怪しい人”が出入りしているという指摘もあり、「かえって危険なのではないか」という意見もある。こうした実態から、貸金庫に預けること自体を、不安視する人も少なくないという。

「貸金庫は信用できない。大事なものは自宅か、目の届く場所に置いておくのが一番です」と話すのは、資産家で、美術品のコレクターB氏である。貴重品やコレクションは自宅マンションに置いているといい、置ききれない分はマンションの隣の一室を借りて保管しているという。

「以前は銀行の貸金庫を契約していましたが、行員が着服したというニュースを聞いて信用できなくなり、解約して自宅で保管するスタイルに切り替えました。うちのマンションは管理人が24時間常駐していますし、上層階になればなるほど窃盗に入られるリスクが少ない。以前に貸金庫に預けていたものはすべて、自宅の金庫で保管しています」

自宅に貴重品を置いておく安心感

B氏は、結局のところ、“身近に大切なものがあること”が、一番精神的にも安心できるのだという。

「私の財産でもっとも価値が高いのは美術品です。倉庫などに預けている人もいますが、ゆるい地盤の上に建てられていたり、海沿いに保管庫があったりするケースも見られ、災害発生時を考えると不安が残ります。貸金庫は、東日本大震災で被害が軽微だったと聞きますが、湿度などの管理も決して美術品に適しているとはいえません。

マンションの部屋を借りるのはもちろん貸金庫よりも遥かにお金もかかりますし、手間です。しかし、最近の治安の悪化を考えると一軒家では不安だし、貸金庫の信頼が揺らいでいる以上、信用できるのは自分だということです。大事なものは自分の目が届く場所に置いておくしかない、というのが正直なところです」

腕時計やブランド品など、ある程度量産されているものであれば、後から同じものを買い戻すことができるかもしれない。しかし、美術品は一点物だ。「万が一自然災害があり、銀行や倉庫が津波に飲まれてしまったら、気が気ではない。災害のリスクを考えると、大事なものは自宅に置くほうが良いと思っています」

貸金庫の信頼を回復できるか

B氏が貸金庫の問題として指摘するのは、利用中にたびたび疑心暗鬼になったことだという。しばらく利用していないと、何を預けたか忘れてしまうことがある。万が一、保管していた物がなくなっているように思った場合は、今までなら「預けていたと思ったけれど、別の場所に置いているかもしれないな」などと考えたそうだ。

ところが、着服事件があってからは「行員が盗んだのかもしれない」と考えてしまうようになったという。もちろん、適宜預けたもののリストを作ればいいのだが、信用第一の貸金庫で、中に預けたものが盗まれるなど今までは考えられなかった。わざわざリストを作る人など、どれだけいるだろうか。

貸金庫は、東日本大震災などの災害の頻発や、自宅に置いていた金品が闇バイトで集められた集団に奪われる事件が相次いだことで注目された。しかし、結局「家のほうが安全」という結論になってしまうのは悲しいことだ。

少なくとも、行員の着服事件、そして今回の窃盗事件で貸金庫の信用は著しく毀損されてしまったと言っていい。信用の回復と、万全の防犯体制の構築に努めてほしいものである。

ライター・宮原多可志

デイリー新潮編集部