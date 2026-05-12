「アサリのパスタ、どれが好き？」＜回答数26,988票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第527回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「アサリのパスタ、どれが好き？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「アサリのパスタ、どれが好き？」
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
アサリのボンゴレスパゲティー
【材料】（2人分）
アサリ(砂出し) 200g
プチトマト 8個
ニンニク(みじん切り) 1片分
赤唐辛子(輪切り) 1本分
白ワイン 80ml
塩 少々
スパゲティー 160g
塩 20g
オリーブ油 大さじ 2
パセリ(みじん切り) 適量
【下準備】
1、アサリは殻と殻をこすり合わせるように水洗いし、ザルに上げておく。プチトマトはヘタを取って洗う。
【作り方】
1、鍋にたっぷりの分量外の湯2000mlを沸かして塩を加え、スパゲティーをゆでる。表示のゆで時間の1分前にザルに上げ、水気をきる。
2、スパゲティーをゆでる間に具を準備する。フライパンにオリーブ油とニンニクを入れて弱火にかける。アサリ、白ワイン、赤唐辛子、塩を加えて蓋をし、弱火で蒸す。口が開いたらアサリを取り出しておく。
3、フライパンにスパゲティーとプチトマトを加え、煮汁とからませながら水分がなくなるまで強火で加熱する。器に盛り、アサリをのせてパセリを散らす。
(E・レシピ編集部)
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「アサリのパスタ、どれが好き？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「アサリのパスタ、どれが好き？」
・「アサリのパスタ、どれが好き？」の結果は…
・1位 ボンゴレ 50%
・2位 和風 25%
・3位 スープ系 13%
・4位 トマトソース 11%
※小数点以下四捨五入
26,988票
・2位 和風 25%
・3位 スープ系 13%
・4位 トマトソース 11%
※小数点以下四捨五入
26,988票
・結果はいかがでしたか？
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
アサリのボンゴレスパゲティー
【材料】（2人分）
アサリ(砂出し) 200g
プチトマト 8個
ニンニク(みじん切り) 1片分
赤唐辛子(輪切り) 1本分
白ワイン 80ml
塩 少々
スパゲティー 160g
塩 20g
オリーブ油 大さじ 2
パセリ(みじん切り) 適量
【下準備】
1、アサリは殻と殻をこすり合わせるように水洗いし、ザルに上げておく。プチトマトはヘタを取って洗う。
【作り方】
1、鍋にたっぷりの分量外の湯2000mlを沸かして塩を加え、スパゲティーをゆでる。表示のゆで時間の1分前にザルに上げ、水気をきる。
2、スパゲティーをゆでる間に具を準備する。フライパンにオリーブ油とニンニクを入れて弱火にかける。アサリ、白ワイン、赤唐辛子、塩を加えて蓋をし、弱火で蒸す。口が開いたらアサリを取り出しておく。
3、フライパンにスパゲティーとプチトマトを加え、煮汁とからませながら水分がなくなるまで強火で加熱する。器に盛り、アサリをのせてパセリを散らす。
(E・レシピ編集部)