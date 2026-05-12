・「アサリのパスタ、どれが好き？」の結果は…

・1位 ボンゴレ 50%

・2位 和風 25%

・3位 スープ系 13%

・4位 トマトソース 11%



※小数点以下四捨五入



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今日の質問は「アサリのパスタ、どれが好き？」さてみなさんの回答は…？■今回の質問:「アサリのパスタ、どれが好き？」