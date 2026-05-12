高橋一生、超複雑な演技に挑む！別人に転生している“本人”が、本人のフリを演じることに＜リボーン＞

主演・高橋一生が究極の二役に挑んでいる社会派転生ヒューマンドラマ『リボーン 〜最後のヒーロー〜』。

本日5月12日（火）、同ドラマの第5話が放送される。

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第5話では、野本英人の中に転生している根尾光誠（高橋一生）が、“この時代に生きる根元光誠”を演じることに。

NEOXISで光誠の秘書として働く英人の妹・野本英梨（横田真悠）の手違いで、光誠の悲願でもある自社ビル建設用の土地交渉の日に光誠が不在、という大問題が発生してしまう。

そこで友野達樹（鈴鹿央士）と英梨が講じた策が、光誠そっくりの英人を影武者として交渉に臨ませる、というもの。今は英人として生きながらも、それは転生前に自分が成功させた交渉ゆえに“未来の記憶”通りに進めれば問題ない、と思っていたのだが…。

交渉相手である不動産会社の社長令嬢・篠宮愛（星野真里）からは記憶にない発言が飛び出し、思わぬ窮地に陥ることに。さらに、転生前には気づかなかった光誠に対する思いも見えてきて…。

NEOXISの未来を懸けた真剣交渉のはずが、池谷更紗（中村アン）も巻きこんだ想定外の修羅場に発展することに。はたして、自社ビル建設の大事な一歩となる交渉はどうなってしまうのか？

今回第5話では、「英人に転生した光誠が、本来の自分である根尾光誠を演じる」という超複雑で難易度の高い演技が披露される。高橋一生の圧巻の演じ分けに注目だ。