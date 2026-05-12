7月1日よりテレ東のドラマNEXT枠で放送がスタートするドラマ『君は夏のなか』のW主演を奥智哉と杢代和人（原因は自分にある。）が担当することが発表された。

参考：奥智哉、『べらぼう』徳川家基役で残した爪痕 著しい“積み上げ”が光る役者に

本作は、古矢渚による同名漫画を原作とした、共通の趣味を持つ男子高校生の青春恋愛劇。脚本は、『40までにしたい10のこと』（テレ東系）で全編脚本を執筆した齊藤ようが担当し、監督は、『シュガードッグライフ』（ABCテレビ・テレビ朝日）の佐々木梢、『25時、赤坂で Season2』（テレ東系）の芳賀俊が務める。

映画が好きでどこにでもいる普通の高校生で、人よりちょっとだけ不器用でまっすぐな性格の戸田渉を演じるのは、『みなと商事コインランドリー』（テレ東系）や『十角館の殺人』（Hulu）などの奥。出演にあたり奥は、「3年前と同じテレ東さんの水曜日の枠で、今回は主演として立たせていただけることに、とてもご縁を感じています」とコメントを寄せた。

同じく映画が好きで誰もが振り返る学年一の人気者で、実は渉に対してある“想い”や“過去の秘密”を抱えている佐伯千晴を、ダンスボーカルユニット・原因は自分にある。のメンバーで現在放送中の『GIFT』（TBS系）にも出演している杢代が演じる。杢代は「古矢先生が描かれた、作品の持つ空気感、そして相手を想う気持ちの繊細さを大切にしながら撮影に臨んでいます」と語った。

「映画が好き」。たったそれだけの共通点から意気投合した、至って普通の高校生・渉（奥智哉）と、学年一のイケメンで大人びた雰囲気を持つ千晴（杢代和人）。夏休みの「映画の聖地巡礼」をきっかけに、2人はひと夏の特別な時間を過ごすことに。そんな楽しい聖地巡礼は、いつしか2人の想いが交差する出来事へと発展していき、戸惑いながらも「人を好きになること」に向き合う2人。何気ない日常が、たった1人の存在によって色づいていく。

なお、本作は地上波放送に先がけ、U-NEXTにて6月24日より独占先行配信されることが決定している。

コメント奥智哉（戸田渉役）3年前と同じテレ東さんの水曜日の枠で、今回は主演として立たせていただけることに、とてもご縁を感じています。千晴役のもっくんとは今回で 3 度目の共演で、しかも直前の作品でも一緒だったので、不思議な巡り合わせを感じています。「君は夏のなか」の、夏の淡い世界の中で一生懸命に生きる 2 人の姿が、切なくも愛おしくて。渉も千晴もとてもピュアで不器用ですが、聖地巡礼やひと夏の時間を通して、少しずつ繋がっていく関係を大事につくっていけたらと思っています。この夏はーー「聖地巡礼、始めました。」『君夏』が、そんなふうに皆様の夏のきっかけになれたら嬉しいです。

杢代和人（佐伯千晴役）

佐伯千晴役を演じさせて頂きます、杢代和人です。原作を読ませていただいた時に2人が過ごしたあの夏の日の尊さや眩しさに心が動かされました。古矢先生が描かれた、作品の持つ空気感、そして相手を想う気持ちの繊細さを大切にしながら撮影に臨んでいます。ぜひ楽しみにしていてください。

古矢渚（原作）まさかのドラマ化のお話に今も信じられないような気持ちですが、身に余る貴重な機会を頂き大変光栄に思います。今作品は映画が関わるお話なので、映像的な雰囲気を出せたらと思いながら描いたシーンもあり、それが本物の映像になったらどうなるんだろう?と今からとても楽しみです。原作に丁寧に寄り添ってくださる制作陣の皆様、素敵なキャストの皆様によって映される鮮やかな彼らの夏を、一緒に過ごしていただけたら嬉しいです。

佐々木梢（監督・プロデューサー／テレパック）初めて原作を手にした時、数十年前の高校時代を鮮明に思い出しました。あの夏に経験した楽しい思い出も辛い思い出も、そのすべてが今の自分を形作っている。そう思わせてくれる、本当に素敵な原作です。現在、この大切な原作を古矢先生からお預かりし、主演の奥さん、杢代さんをはじめ、スタッフ一丸となって撮影に励んでおります。この夏、ノスタルジーに浸りたい大人の皆様、そしてこれから多くの経験を重ねる10代の皆様に、ぜひご覧いただきたい一作です！夏の楽しさと儚さを存分に感じていただければ幸いです。

千葉貴也（プロデューサー／テレビ東京）何年経っても忘れられないような、どこか湿度を帯びた記憶を呼び覚ます。「夏」には、そんな魔力があります。眩しい思い出も、甘酸っぱい痛みも、きっと皆様の心の中の「あの夏」に刻まれているのではないでしょうか。本作は、ただの爽やかな青春ドラマではありません。高校時代、映画の聖地巡礼で心を通わせた2人が、ある出来事を経て、再び互いの想いと向き合うまでの「愛の成長」を描く物語です。素晴らしいスタッフ・キャスト陣と共に日々撮影を重ねておりますが、モニター越しに映る奥さんと杢代さんは息を呑むほど魅力的です。皆様と忘れられない「夏」を過ごせる日を楽しみにしております！（文＝リアルサウンド編集部）