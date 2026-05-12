過去を悔やみすぎていて、気分が落ち込む。

どうしたらこの悪循環から抜け出せるのか。

人生は、思っているよりもずっと短い。限られた時間を「自分第一」で生きるためにはどうしたらいいのだろうか？

その答えが、『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』（クリス・ギレボー著、児島修訳）にある。本稿では同書から特別に一部を公開する。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局・佐藤里咲）

過去を後悔し続けることで起きること

「なんで、あのときあんな選択をしたんだろう」

過去のことを思い出して、何度も苦しくなる。

あっちを選べばよかった。

あの人と別れなければよかった。

もっと早く動けばよかった。

そんなふうに、“選ばなかった人生”を考え続けてしまう人は多い。

だが、ここで見落とされがちなことがある。

それは、どんな選択をしても、人はあとから必ず何かを後悔するということだ。

完璧な選択肢など存在しない。

何かを選ぶということは、同時に何かを捨てるということでもある。

だから、「後悔しない人生」を目指し始めると、人は逆に動けなくなる。

「後悔は避けられない」ことを自覚しよう

本当に必要なのは、後悔をゼロにすることではない。

「後悔は避けられないものだ」と知ったうえで、前に進むことだ。

私は痛い目に遭いながら、人生においては、ある程度の後悔は自然で避けられないものだということをゆっくりと学んでいった。それは居心地の悪いものだが、大人なら誰でも何らかの後悔を抱えているものである。

世の中には、「後悔することなく生きよう」というメッセージが溢れている。だが、後悔を避けることばかりに意識を向けていると、人生がうまくいかなくなる。なぜなら、私たちはこれからも後悔をしていくからだ。後悔を避けるのではなく、後悔とともに生きる術を学ぶことで、私たちは強くなれる。 ――『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』より ――『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』より

後悔し続ける人ほど、「正しい選択さえできていれば」と考えてしまう。

だが現実には、どんな人生にも後悔は残る。

だから大切なのは、後悔をゼロにすることではない。

「あの選択にも意味があった」と、少しずつ受け入れながら前に進むことだ。

（本稿は、『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』の発売を記念したオリジナル記事です）