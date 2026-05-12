大手自動車メーカー10社の利益を合計しても車載電池CATL1社に及ばず―中国メディア

中国メディアの快科技は11日、大手自動車メーカー10社の利益を合計しても車載電池大手の寧徳時代新能源科技（CATL）1社に及ばないとする記事を掲載した。

記事によると、第1四半期（1〜3月）の大手自動車メーカー10社の親会社株主に帰属する純利益は計174億9700万元（約4024億3100万円）だったのに対し、CATLは207億3800万元（約4769億7400万円）だった。

第1四半期のCATLの売上高は前年同期比52．45％増の1291億3100万元（約2兆9700億1300万円）、親会社株主に帰属する純利益は同48．52％増の207億3800万元。

上場自動車メーカー10社の売上高は計5700億元（約13兆1100億円）超とCATLの4．4倍だが利益は大きく下回った。乗用車業界全体の売上高利益率はわずか3．2％と川下産業の平均水準を大きく下回った。

自動車メーカー間の差異も同様に激しかった。第1四半期の比亜迪（BYD）の売上高は1502億2500万元（約3兆4551億7500万円）、親会社株主に帰属する純利益は40億8500万元（約939億5500万円）、販売台数は70万500台だった。

奇瑞汽車（Chery）と吉利汽車（Geely）は初めて利益面でBYDを上回った。奇瑞の売上高は658億7000万元（約1兆5150億1000万円）、親会社株主に帰属する純利益は41億7000万元（約959億1000万円）で、自動車メーカー10社の利益ランキングで首位となった。吉利の売上高は837億7600万元（約1兆9268億4800万円）、親会社株主に帰属する純利益は41億6600万元（約958億1800万円）、販売台数は70万9400台だった。

上海汽車集団（SAIC）の売上高は1385億2000万元（約3兆1859億6000万円）、親会社株主に帰属する純利益は30億2600万元（約695億9800万円）。賽力斯（Seres）の売上高は257億5000万元（約5922億5000万円）、親会社株主に帰属する純利益は7億5400万元（約173億4200万円）だった。

自動車メーカーの利益圧迫は、新エネルギー車購入税の非課税から5％課税への変更による販売への影響や、銅、アルミニウム、半導体など原材料価格の高騰、メーカー間の値下げ競争、為替レートの変動などの要因が複合的に作用した結果だ。産業チェーン構造から見ると、「自動車販売は電池販売に及ばない」という現象は、新エネルギー車産業チェーンにおける利益分配の深刻な不均衡を反映している。しかしこの局面は短期的には変化する可能性は低い。（翻訳・編集/柳川）