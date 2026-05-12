◇プロ野球セ・リーグ 巨人-広島(12日、岐阜)

巨人の戸郷翔征投手が、思い出の地“岐阜”で今季2度目の先発登板に臨みます。

4日のヤクルト戦で待望の今季初登板を果たした戸郷投手は、5回100球を投じて、被安打6(うち1本塁打)、5失点の内容。「真っ直ぐでファウルを取れることはいいことでしたけど、終盤以降の失速があった。初回から飛ばしていったので、ペース配分はまた考えなきゃいけない」と改善点を口にしました。

今季2度目の登板は、2024年シーズンの9月5日に10勝目を挙げた岐阜・長良川球場のマウンド。中4日で登板でしたが、7回103球、被安打1、無失点に抑える熱投でした。

そんな思い出の地に、「いい思い出もたくさんあります。球場の雰囲気は覚えている。中4日でいくときって結構印象に残る。体の疲労感もすごい中で7回投げ終えて、自信になった。いい思い出が岐阜にはある」と好印象。「ピッチャーは悪いことを覚えやすいので、いいことを常に考えることが重要じゃないかなと思います」と述べました。

3月には“投球フォーム”の変更に挑んだ今シーズン。戸郷投手が語る軸は『ストレート』で、「勝つ、試合を支配するという意味では、真っ直ぐの質が8割くらい大事だと思う。真っ直ぐのミスがピッチャーとして一番多いと思いますし、そこのミスを(いかに)バッターにミスショットさせるか。真っ直ぐの球速や質が関係する」と力を込めました。