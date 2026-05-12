「ヴィクトリアＭ・Ｇ１」（１７日、東京）

新マイル女王はどの馬か−。最短距離にいるのは、昨年の２冠牝馬エンブロイダリーだ。前哨戦の阪神牝馬Ｓでは同世代のライバル、カムニャックを競り落として重賞４勝目をゲット。勢いそのままに、府中のマイルも先頭で駆け抜ける。一方、データ班は、その前走のリベンジを期すカムニャックを推奨した。

▼傾向（過去１０年）

０６年に春の古馬牝馬Ｇ１として新設。

▼人気

１番人気〈３・２・２・３〉

２番人気〈０・０・１・９〉

３番人気〈０・２・０・８〉

４番人気〈２・４・０・４〉

５番人気〈１・０・２・７〉

１５年には驚きの３連単２０７０万円馬券が飛び出し、１７＆２４年が同９０万円超と荒れるときは派手に荒れる。

▼所属

美 浦〈５・３・３・４５〉

栗 東〈５・７・７・９６〉

▼ステップ

阪神牝馬Ｓ〈４・３・５・５６〉

中山牝馬Ｓ〈１・２・１・１０〉

１３５１ターフＳ

〈２・０・０・１〉

大阪杯〈１・０・２・６〉

有馬記念〈１・０・０・０〉

フェブラリ〈１・０・０・０〉

ＯＰ競走〈０・０・０・３〉

準ＯＰ〈０・０・０・７〉

阪神牝馬Ｓからの参戦馬が最有力。勝ち馬８頭が国内外のＧ２以上戦から参戦。

▼前走内容

勝ち馬８頭がＶか、負けても０秒９差以内の敗戦だった。前走が国内戦だった８頭中７頭が５番人気以内に支持されていた。

▼馬齢

４歳馬〈４・６・４・６０〉

５歳馬〈４・３・５・５７〉

６歳馬〈１・１・１・２１〉

７歳以上〈１・０・０・３〉

４＆５歳馬が中心。

▼重賞実績

勝ち馬７頭にＶ実績あり。また、同じく７頭が３歳以降のＧ１で３着以内の経験があった。

▼コース実績

勝ち馬７頭に東京で重賞ＶかＧ１での３着以内があった。

▼決め手

逃 げ〈０・０・０・１０〉

先 行〈２・３・３・３２〉

差 し〈７・６・５・５９〉

追 込〈１・１・２・４０〉

勝ち馬７頭が前走の４角を２〜７番手で通過するか、最速上がりをマークしていた。

▼注目馬 カムニャックとクイーンズウォークが減点ゼロで並んだが、最有力ステップの阪神牝馬Ｓから臨むカムニャックを上位に。２つ目のＧ１奪取に期待だ。（記録室）

〈友道師〉「１週前はしっかりと負荷をかけました。今まで二千から二四まで（距離は）持っているけど、東京マイルの方が走りやすいと思う。あとは当日の落ち着き次第。自分との戦いになりますね。平常心で走ってくれたら」

〈１週前診断〉西塚（レースは川田）を背に栗東ＣＷで６Ｆ８０秒６−３６秒９−１１秒３（馬なり）を計時。ラインベック（９歳オープン）に半馬身差先着、メリオーレム（５歳オープン）と併入した。１度使われたことで動きに切れが増し、スムーズに加速した。引き続き好調をキープ。