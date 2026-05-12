芸歴70年・87歳俳優、雑誌の対談をきっかけに美空ひばりと交際 短かった結婚生活も振り返る
俳優で歌手の小林旭が、14日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。
小林旭 ＝テレビ朝日提供
芸歴70年を迎えた小林。1960年代、日活の黄金期には石原裕次郎さんと人気を二分し、俳優としてスタント無しで撮影するハードなアクションでファンを魅了した。さらに、歌手としても「昔の名前で出ています」「熱き心に」など数々のヒット曲を持ち、87歳の現在も活躍を続けている。
小林が銀幕デビューした同年、映画『太陽の季節』で鮮烈なデビューを飾ったのが石原裕次郎さんだったそうで、石原さんを初めて見た際のエピソードも明かす。
そして、雑誌の対談をきっかけに交際を始めた美空ひばりさんと1962年に挙式した小林
短かったという結婚生活も振り返る。そのほかにも、11月には88歳の米寿を迎える小林が“昭和の大スター”との思い出の数々を語る。
小林旭 ＝テレビ朝日提供
芸歴70年を迎えた小林。1960年代、日活の黄金期には石原裕次郎さんと人気を二分し、俳優としてスタント無しで撮影するハードなアクションでファンを魅了した。さらに、歌手としても「昔の名前で出ています」「熱き心に」など数々のヒット曲を持ち、87歳の現在も活躍を続けている。
小林が銀幕デビューした同年、映画『太陽の季節』で鮮烈なデビューを飾ったのが石原裕次郎さんだったそうで、石原さんを初めて見た際のエピソードも明かす。
そして、雑誌の対談をきっかけに交際を始めた美空ひばりさんと1962年に挙式した小林
短かったという結婚生活も振り返る。そのほかにも、11月には88歳の米寿を迎える小林が“昭和の大スター”との思い出の数々を語る。