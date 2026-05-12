飼い主さんの匂いがする服の上を陣取り、眠そうにあくびする二郎くん。飼い主冥利に尽きる瞬間に多くの視聴者が癒されたようです。

動画は記事執筆時点で再生回数10.7万回を突破。コメント欄には「うみゃ！って可愛すぎます」「可愛いが限界突破しすぎてる」といったコメントが寄せられました。

【動画：服の上を見たら、『くつろぐ愛猫』がいて…あまりにも『尊い瞬間』】

服の上が特等席

TikTokアカウント「二郎｜短足マンチカン」に投稿されたのは、服の上でくつろぐ猫の動画です。クッションの上で丸くなってくつろぐ二郎くん。飼い主さんに気がつくと「うみゃ？！」と可愛らしい声を出しながら見上げてきたんだそう。

二郎くんの体の下には飼い主さんの服。匂いがついていて落ち着くのか、リラックスした様子で鼻をぎゅっと寄せて大あくび。自然と漏れる声が可愛らしくてたまりません。

大好きな匂いの上で

服の上から動く様子のない二郎くんは、少しだけ飼い主さんの方を気にしてじっと見つめていたんだとか。しかし、眠くなってきたようですぐにトロンした表情に。

それまで持ち上げていた顔も下ろして、器用に服の上に丸くなっていたんだそう。安心したようにうずくまるその姿は、見ているだけで愛おしさを感じます。

あざといかまってアピール

あくびで声が漏れてしまう二郎くんですが、他の動画ではその鳴き声であざとく飼い主さんを誘惑する小悪魔な一面も。

立っている飼い主さんの前にやって来たかと思うと、ごろんと寝転がり、体をよじらせひと鳴き。その後も目を細めながら飼い主さんを見上げて高い声で甘えたように鳴いていたそう。

どうしたら可愛いと思われるか熟知しているかのような、あまりにもあざといアピール。二郎くんに甘えられてしまったら急いでいてもついつい構ってしまいそうです。

話題になった動画には「かわいいあくびすぎる」「あくびで漏れる声が愛おしい」と、自然に声が出てしまった二郎くんの可愛らしいあくびに夢中になった視聴者のコメントが集まりました。

TikTokアカウント「二郎｜短足マンチカン」では、表情豊かな二郎くんが自由気ままに暮らす日々の様子を他にもたくさんご覧いただけます。

写真・動画提供：TikTokアカウント「二郎｜短足マンチカン」さま

執筆：みっき

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。