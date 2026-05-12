元野良だった猫さんがお家のお庭でのんびりと日向ぼっこ。そのあまりにも危機感がなさすぎる姿がSNSで話題に！投稿は記事執筆時点で610万回以上も再生され、「平和ですなぁ」「しあわせそうで何より！」「愛を感じる♡」といった声が寄せられました！

【動画：笑顔のおじいちゃんとおばあちゃん→『視線の先』には…元野良猫の『まさかの様子』】

元野良猫の日向ぼっこ

Instagramアカウント「ごましお/京都の宿猫 (@gomashio_wazuka)」さまは、元野良猫の「ごましお」ちゃんとご家族の暮らしを紹介しているアカウントです。

この日はとても良い天気だったそうで、ごましおちゃんはおじいちゃん、おばあちゃんと一緒にお庭で日向ぼっこすることに。そんな様子を覗きに行った投稿者さま。いざ、お庭に到着すると……

危機感がなさすぎる……！

地面にお腹を出してゴロンと寝転がり、前足も後ろ足もだらんと投げ出すように日向ぼっこしていたというごましおちゃん。

おじいちゃんに、「ごま～、ごま～」と声をかけられても……

まったく反応なし！驚いたり逃げたりするどころか、ピクリとも動かず、太陽の光をさんさんと浴び続けているではありませんか！

あまりに危機感がなさすぎる姿が話題に

元野良猫とは思えない、あまりにも危機感がなさすぎる姿に、思わず吹き出してしまったという投稿者さま。おじいちゃんとおばあちゃんも「アッハッハ！」と笑いが止まらず、ごましおちゃんのおかげで、終始和やかな雰囲気に！

ごましおちゃんが生み出す穏やかな空気は、Instagramユーザーにも届いたようで、記事執筆時点で610万回も再生されるほど話題に！

コメント欄には「平和ですなぁ」「しあわせそうで何より！」「心配になるくらいの無防備wwwwww」「愛を感じる♡」「この空間に私も混ざりたい」といった声が寄せられました。

のんびり田舎暮らしを楽しむごましおちゃん

そんな野良猫時代を忘れ去ったかのように、穏やかに、のんびりと暮らしているごましおちゃん。普段から、リラックスした様子で、おじいちゃん、おばあちゃんと一緒に暮らしているそうですよ。

素敵な田舎ライフとまったり過ごす猫・ごましおちゃん。そんな穏やかで心安らぐ暮らしを、ぜひInstagramアカウント「ごましお/京都の宿猫 (@gomashio_wazuka)」さまから覗いてみてくださいね。

ご家族の皆さん、ごましおちゃん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「@gomashio_wazuka」さま

執筆：しおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。