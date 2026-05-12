「私これ、箸で食べましたけど！」スーパーのレジでスプーンを求めたら店員がまさかの反論　衝撃を受けた男性

スーパーやコンビニのレジで、当たり前にもらえると思っていたスプーン。しかし、時にはスムーズにもらえないことも……。

投稿を寄せた三重県の50代男性（営業企画／年収500万円）は、ある大手スーパーの惣菜コーナーでタコライスを購入した際、レジを担当した女性店員とのやり取りに辟易したという。

そのタコライスは「刻んだブロック状のトマトがたっぷり乗っていて、水分も多め」な状態。そこで男性が「カレーのときのようなスプーンをください」と頼むと、店員から驚きの一言が飛んできた。

さらに反論したら「渋々、スプーンを出してきました」

店員は男性の要望を即座に受け入れるどころか、こう言い放ったというのだ。

「私これ、箸で食べましたけど！」

自分が箸で食べられたのだからスプーンは不要だ、と言いたかったのだろうか。スプーンのコストを抑えたかったのかもしれない。しかしこれに男性は即座に切り返した。

「それはあなたの主観で、強要するの？」

確かに、店員が何で食べたかは客の利便性とは一切関係がない。正論を突きつけられた店員は「渋々、スプーンを出してきました」とのことだが、最初から何も言わずに渡してくれればスムーズに済んだことだろう。

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