「3回とも全部戻ってきた」中学3年の息子に財布を貸したら即行で紛失！ 50代母が「見つかった」と本人に隠している理由

財布を失くして警察に届け出ても、中身まで無事に戻ってくる確率は決して高くはないだろう。しかし、世の中にはそんな常識を覆すほどの強運を持つ人がいるようだ。

投稿を寄せた埼玉県の50代女性は、中学3年生の息子がやらかした「財布紛失騒動」を振り返る。息子は中学1年生の頃からこれまでに通算3回も財布を失くしており、1回目はファストフード店への置き忘れ、2回目はラウンドワンのロッカーへの放置だったという。

しかも「亡き夫が私にプレゼントしてくれた大切なお財布でした」

3回目の紛失はジャケットのポケットに入れたまま落としたというが、この時、息子に持たせていたのはよりによって「特別な財布」だった。

「亡き夫が私にプレゼントしてくれた大切なお財布でした。2回もお財布を落としているので、大切なものなら落とさないだろう失くさないだろうと貸してあげたものでしたので…私もかなりショックでした」

「大切なものなら失くさない」という母の期待はあっけなく崩れ去ったわけだが、ここからの展開がすごかった。

「普通、全部戻ってこないと思うんですが… なんと全て戻ってきたんです。一番戻ってこないと思われる3回目ですが、中身も全てそのままで戻ってきました」

警察に遺失物登録をしても当初は戻らず悲しみに暮れていたというが、後日、別の管内から届け出があったという連絡が入った。女性は「亡き夫が届けてくれたのでは？」と感じているようだが、息子本人への教育については至って冷静だ。

「子供には3回とも見付かったとは話していません（笑） 安易に見付かると思わせるといけないので…」

今後も幸運が続くとは限らない。息子には財布チェーンを付けさせた方がよさそうだ。

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