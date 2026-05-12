ＴＨＥ ＲＡＭＰＡＧＥの吉野北人（２９）と女優の鈴木愛理（３２）が映画「昨夜は殺れたかも」（松木創監督、１０月２３日公開）にダブル主演することが１１日、分かった。

作家の藤石波矢氏と辻堂ゆめ氏が夫視点、妻視点で書き分けたラブサスペンス小説を実写映画化。吉野は愛妻家のサラリーマンながら実は元ヤクザの藤堂光弘を、鈴木は専業主婦でありながら、実は帰国子女の敏腕社長・藤堂咲奈を演じる。運命的な出会いをした２人はお互いに素性を隠して結婚。それぞれ不倫を疑うことから、まさかの殺し合いに発展していく。

吉野は「かなり振り切ったお芝居に挑戦したので、とても楽しみながら演じることができました。テンポ感が速くクスッと笑ってもらえる作品」。鈴木も「愛しているからこそ、疑い合い殺し合う。こんなにも深いテーマを、サスペンス×コメディタッチでお届けします」とアピールした。

工藤阿須加（３４）、王林（２８）、佐津川愛美（３７）、ＩＳＳＥＩ（２２）、田中美久（２４）、オラキオ（４８）、次長課長・河本準一（５１）、菅田俊（７１）、本宮泰風（５４）らも出演する。