巨人のファームを詳しく紹介する随時掲載の新企画「ファーム情報ＦＲＯＭ Ｇ ＴＯＷＮ」。今回は走塁改革にスポットを当てる。２軍は４０試合で２２勝１７敗１分け、ファーム・リーグ中地区で首位・ＤｅＮＡに０・５差の２位。若手が盗塁を量産して超アグレッシブな走塁が磨かれている。

走塁の意識改革はファームでも着実に進んでいる。巨人２軍は直近５試合で９盗塁とよく走った。開幕から４０試合。チーム盗塁数５４は中地区トップで、東地区、西地区を含めて全１４球団の中でも最多だ。

個人では育成選手でチームトップクラスの俊足・鈴木大が出場３０試合で中地区トップの１４盗塁。通算２２８盗塁の鈴木尚広２軍外野守備兼走塁コーチの指導のもと、スタートの切り方、スライディングなどを研究した成果が出ている。「尚広さんには『いいランナーはアウトにならない』と言われている。成功率８割以上はキープしたいです」。これまで失敗は２で、成功率８割７分５厘だ。

その他にも小浜が２７試合でチーム２位の９盗塁、皆川が１９試合で同３位の６盗塁。４月に１軍でプロ初安打を放つなど貴重な経験を積み、現在は２軍で汗を流すルーキーズが再昇格へ機動力も磨いている。

今年は塁上での野手と走者の接触による故障リスク軽減のため、従来より一辺が約７・６センチ拡大された統一ベースが導入された。それにより塁間の距離が縮まり、走者が野手のタッチをかわせる可能性も増した。

１軍の阿部監督は走塁改革を掲げ、チーム全体で先の塁を狙う意識が高まっている。ファームにも共有され、失敗を恐れない積極的な走塁が実践されている。