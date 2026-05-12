シシド・カフカ、『銀河の一票』で元市長役に決定…“体調不良”で政界から姿消す「台本を読んでいるだけでワクワク」【コメント】

シシド・カフカ、『銀河の一票』で元市長役に決定…“体調不良”で政界から姿消す「台本を読んでいるだけでワクワク」【コメント】