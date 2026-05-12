『めざましWANGANフェス』出演アーティスト第1弾発表 『けるとめる』『Aぇ! groupのQ＆Aぇ!』など人気番組も参戦
フジテレビ発、湾岸エリアの新たな夏イベント『めざましWANGANフェス〜人気バラエティと夏の最強コラボ〜』が、東京・湾岸エリアの豊洲PITで8月3日から9日まで、東京ガーデンシアターで8月13日、14日と、9日間にわたって開催される。『めざましテレビ』と同局の人気番組がコラボレーション。このほど出演アーティスト第1弾、新たな参加番組が発表された。
【画像】ILLIT、NCT WISH…超豪華『めざましライブ』出演アーティスト
新たな参加ラインナップとして人気バラエティ番組『新しいカギ』、『突然ですが占ってもいいですか？』、4月からスタートしたゴールデンタイム新音楽番組『STAR』、さらに昨年10月からスタートした注目番組『けるとめる』、『Aぇ! groupのQ＆Aぇ!』の参加が決定した。『けるとめる』はTravis Japanメンバーが日本サッカーを全力応援する番組、『Aぇ! groupのQ＆Aぇ!』はガムシャラアイドル全力検証バラエティとして人気を集めている。
すでに発表されている『千鳥の鬼レンチャン』、『ぽかぽか』、『TOKYO IDOL FESTIVAL』、『New Beginning Fes』とあわせ、7番組と2つのフェスによる豪華コラボステージとなる。
豊洲PITでは8月3日に、OWVとOCTPATHが『ぽかぽか』とコラボレーション。日本最大級のオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』シリーズに出演した元練習生によって結成された2組がそろい踏み。当日は「めざましライブ」に加え、『ぽかぽか』とのコラボコーナーも予定されている。8月4日は、ILLITとCUTIE STREETが共演。韓国でも話題となった注目グループ同士の競演する。
8月6日には『けるとめる』in めざましWANGANフェス、『Aぇ! groupのQ&Aぇ!』in めざましWANGANフェスが実施される。
東京ガーデンシアターでは13日に、＜STAR×めざましライブ＞として、マルシィ、CANDY TUNE、MyM、VOLTACTIONが登場する。さらにスペシャルアクトとして、大人気VTuberグループ「にじさんじ」所属の4人組・VOLTACTIONも出演。この日は新音楽番組『STAR』とのコラボ企画も予定されており、詳細は後日発表される。
14日は＜新しいカギ×めざましライブ＞として、HY、FRUITS ZIPPER、NCT WISH、Hearts2Heartsが登場する。『新しいカギ』とのコラボパートも実施予定。人気番組と豪華アーティストによる一夜限りのステージが期待される。
■『めざましWANGANフェス〜人気バラエティと夏の最強コラボ〜』スケジュール
会期：8月3日〜8月9日／7日間
会場：豊洲PIT
公演日／出演アーティスト
8月3日(月)『ぽかぽか×めざましライブ』OWV×OCTPATH
8月4日(火)『めざましライブ』ILLIT×CUTIE STREET
8月5日(水)『TOKYO IDOL FESTIVAL×めざましライブ』
『New Beginning Fes』 in めざましWANGANフェス
8月6日(木)『けるとめる』in めざましWANGANフェス
『Aぇ! groupのQ&Aぇ!』in めざましWANGANフェス
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会期：8月13日(木)、14日(金)／2日間
会場：東京ガーデンシアター
＜DAY1＞8月13日(木)
マルシィ
CANDY TUNE
MyM
SPアクト:VOLTACTION
※新音楽番組『STAR』コラボも
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＜DAY2＞8月14日(金)
HY
FRUITS ZIPPER
NCT WISH
Hearts2Hearts
ハナコ
※『新しいカギ』コラボも
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【画像】ILLIT、NCT WISH…超豪華『めざましライブ』出演アーティスト
新たな参加ラインナップとして人気バラエティ番組『新しいカギ』、『突然ですが占ってもいいですか？』、4月からスタートしたゴールデンタイム新音楽番組『STAR』、さらに昨年10月からスタートした注目番組『けるとめる』、『Aぇ! groupのQ＆Aぇ!』の参加が決定した。『けるとめる』はTravis Japanメンバーが日本サッカーを全力応援する番組、『Aぇ! groupのQ＆Aぇ!』はガムシャラアイドル全力検証バラエティとして人気を集めている。
豊洲PITでは8月3日に、OWVとOCTPATHが『ぽかぽか』とコラボレーション。日本最大級のオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』シリーズに出演した元練習生によって結成された2組がそろい踏み。当日は「めざましライブ」に加え、『ぽかぽか』とのコラボコーナーも予定されている。8月4日は、ILLITとCUTIE STREETが共演。韓国でも話題となった注目グループ同士の競演する。
8月6日には『けるとめる』in めざましWANGANフェス、『Aぇ! groupのQ&Aぇ!』in めざましWANGANフェスが実施される。
東京ガーデンシアターでは13日に、＜STAR×めざましライブ＞として、マルシィ、CANDY TUNE、MyM、VOLTACTIONが登場する。さらにスペシャルアクトとして、大人気VTuberグループ「にじさんじ」所属の4人組・VOLTACTIONも出演。この日は新音楽番組『STAR』とのコラボ企画も予定されており、詳細は後日発表される。
14日は＜新しいカギ×めざましライブ＞として、HY、FRUITS ZIPPER、NCT WISH、Hearts2Heartsが登場する。『新しいカギ』とのコラボパートも実施予定。人気番組と豪華アーティストによる一夜限りのステージが期待される。
■『めざましWANGANフェス〜人気バラエティと夏の最強コラボ〜』スケジュール
会期：8月3日〜8月9日／7日間
会場：豊洲PIT
公演日／出演アーティスト
8月3日(月)『ぽかぽか×めざましライブ』OWV×OCTPATH
8月4日(火)『めざましライブ』ILLIT×CUTIE STREET
8月5日(水)『TOKYO IDOL FESTIVAL×めざましライブ』
『New Beginning Fes』 in めざましWANGANフェス
8月6日(木)『けるとめる』in めざましWANGANフェス
『Aぇ! groupのQ&Aぇ!』in めざましWANGANフェス
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会期：8月13日(木)、14日(金)／2日間
会場：東京ガーデンシアター
＜DAY1＞8月13日(木)
マルシィ
CANDY TUNE
MyM
SPアクト:VOLTACTION
※新音楽番組『STAR』コラボも
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＜DAY2＞8月14日(金)
HY
FRUITS ZIPPER
NCT WISH
Hearts2Hearts
ハナコ
※『新しいカギ』コラボも
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