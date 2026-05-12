「会社員のお姉さん」と自称するインフルエンサーさとみあいが11日、自身のインスタグラムを更新。甲子園球場で野球を観戦した様子を投稿した。

脚線美が際立つ黒いミニスカートに、プロ野球阪神タイガースの白い縦じまユニホームと黒のキャップを着用したショットを公開。「最近話題のAI野球中継！？ 球場に美女たちが次々と抜かれている中、しがないOLは1ミリも映りまへんで！w」とつづり、黄色いジェット風船を手にして生観戦する姿も公開した。

「母の日に家族で甲子園球場へ 実はタイガースは、おじいちゃんの生涯の推しチーム あの熱い応援の熱気、一生忘れません！ また絶対行くぞー！」と思いを記した。

ファンやフォロワーからも「めっちゃリアル！ と思ったら、リアル？w」「勝利の女神だね」「とっても可愛い」「可愛いすぎーーーハート」などのコメントが寄せられている。

さとみは北海道出身。「ミスアサヒ芸能2025」の候補者にエントリー。SNSのプロフィル欄には「会社員のお姉さん」と記している。趣味はスポーツ観戦、競馬、パチンコ。特技は韓国語、バスケットボール。1stDVD「相思相愛」を5月29日に発売予定。身長166センチ。スリーサイズはB93−W63−H95センチ。血液型O。