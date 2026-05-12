【Data展望】首位を走るオリックスは守備が堅い。今季のチーム失策数はパ・リーグ最少の9。昨年もリーグ最少の64失策に抑えており、堅実な守りは変わらない。

開幕から36試合を消化。過去に両リーグで10失策を最も遅く記録したのは22年楽天の開幕50試合目。オリックスでは23年の33試合目を抜いて球団記録を更新中だ。パで今季のオリックス以上続けたのは楽天の他に91年西武（43試合目）、99年近鉄（37試合目）と2チーム。過去の3チームの最終守備成績は全て失策が最少で守備率が1位。序盤の好守備がそのまま継続された形になっている。

今季オリックスの9失策を位置別に見ると外野手は0。昨年8月21日の日本ハム戦で中堅手の広岡が失策して以降、シーズンをまたいで71試合連続無失策を続けている。また、失策の有無別成績ではオリックスは失策した試合に2勝6敗（勝率・250）だが、なしだと20勝8敗（同・714）。その差は小さくない。

今週のオリックスは楽天（弘前、楽天モバイル）、ロッテ（ZOZOマリン）と計5試合を行う。今季のオリックスはホームで16勝4敗と大きく勝ち越しているのに、ロードは6勝10敗。苦手の敵地で守り勝ちたい。（記録課・宮入 徹）