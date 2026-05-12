◇鈴木康弘氏「達眼」馬体診断

鈴木康弘元調教師（82）がG1有力候補の馬体ベスト5をセレクトする「達眼」。「第21回ヴィクトリアマイル」（17日、東京）ではエリカエクスプレス、カムニャック、エンブロイダリー、クイーンズウォーク、チェルヴィニアをピックアップした。中でも達眼が捉えたのはメンコを外したエリカの顔つき。イレ込み癖を封印した穏やかな素顔が成長の証だ。

なくて七癖といいます。どんな人でも多少の癖は持っているとの意味。徳川家康はツメをかむ癖、ナポレオンは右手を上着のポケットに差し込む癖、モーツァルトは浪費癖、川上哲治元ジャイアンツ監督はベンチで貧乏揺すりの癖、江戸川乱歩は引っ越し癖（必要もないのに46回引っ越ししたらしい）、夏目漱石は執筆に行き詰まると鼻毛を抜いて原稿用紙に並べる癖…。

馬にも蹴ったり、かみついたり、ソラを使ったり、左右にモタれたり…などの癖があります。その悪癖を解消するために用いるのが矯正馬具。ソラを使う馬にはチークピーシーズ（通称チーク）やブリンカー、引っかかる馬にはリングビットなど制御力の強いハミ、頭を上げ過ぎる馬には折り返し手綱やマルタンガール、周囲の物音にイレ込んだり、落ち着きを欠く馬にはメンコ（耳覆い付きの覆面、欧米ではマスクと呼ぶ）を着用します。

さて、ここからが本題。エリカエクスプレスは近走の馬体診断時（オークス、秋華賞、エリザベス女王杯）に着用していたメンコを外して写真撮影に臨みました。その素顔を見れば、外した理由が分かります。これまでのきつい目つきが穏やかになっている。強過ぎたハミ受けも緩やか。そのため、がっちり抑え込んでいた引き手にも余裕がある。これまでメンコに覆われていた耳にも、さほど力が入っていません。

立ち姿も良くなった。「両前肢に体重を乗せ過ぎて、前進気勢があまりにも強い。レース序盤からエクスプレスにならないで」。昨年のエリザベス女王杯時の馬体診断でこう指摘しましたが、今回は四肢にバランス良く体重を乗せている。気性が穏やかになったのです。古馬になって落ち着きが出たからメンコを着ける必要もなくなったのでしょう。

気性と共に馬体も成長しました。3歳秋とは見違えるほどトモの厚みが増している。「もっとトモを鍛えて大きな飛節に見合うパワーを付けてほしい」。昨年の秋華賞時の注文にも応えてくれました。腹周りは少し細めですが、毛ヅヤは抜群。黒鹿毛の被毛が漆黒の光沢を放っています。くすんで見えたエリザベス女王杯時とは雲泥の差。体調も上がっているのでしょう。

「女王エリカの課外授業」（優木もあ作、小学館）という少女コミックに、周りの目線が怖くてマスクを外せなかった女子高生の姿が描かれているそうです。その少女はチーク（頬紅）で顔のコンプレックスを克服し、マスクなしで学園生活を送り始める。女子高生の成長物語です。おてんば娘から淑女へと成長を遂げ、メンコなしで穏やかにたたずむエリカ。その立ち姿はマイルの女王にふさわしい。（NHK解説者）

◇鈴木 康弘（すずき・やすひろ）1944年（昭19）4月19日生まれ、東京都出身の82歳。早大卒。69年、父・鈴木勝太郎厩舎で調教助手。70〜72年、英国に厩舎留学。76年に調教師免許取得、東京競馬場で開業。94〜04年に日本調教師会会長。JRA通算795勝。重賞27勝。19年春、厩舎関係者5人目となる旭日章を受章。

≪叩き上昇ムード≫エリカエクスプレスは今年初戦の中山牝馬Sが4着。約4カ月の休み明けを叩いて上昇ムードだ。植山厩務員は「2、3番手で折り合えたのは良かったです。前走10キロの体重増は成長分。ボリュームが出てきました」と回顧。昨秋は京成杯AH11着からの叩き2走目で秋華賞2着に巻き返しており「あの時と似たような感じはあります。しっかり攻めてきて、追い切りでも沈み込むフォームで動きがいいですからね」と再現を期待した。「直線が長い東京がどうかですね」とポイントを挙げた。