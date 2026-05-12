村上は既に15本塁打

米大リーグ・ホワイトソックスの村上宗隆内野手はメジャー1年目の今季、ここまで15本塁打と長打力を発揮。パワーを認められているが、ネット上では村上の話題で日米の野球ファンが交流を深めることも。米国の番組ホストも虜になった日本の愛らしい存在を明かした。

米ポッドキャスト番組「ベースボール・イズント・ボーリング」の女性ホスト、コートニー・フィニカムさんは自身のXで「ムネタカ・ムラカミがホワイトソックスにいることで一番クールだと思うことの一つは、たくさんのスワローズファンと出会えたこと」と投稿した。

実際に村上がホワイトソックスに移籍してから、X上ではホワイトソックスファンと古巣スワローズのファンが交流することも。フィニカムさんは「みんな今ではホワイトソックスを本気で追いかけるようになっている」と喜び、さらに「あと、ちなみにスワローズのマスコットはめちゃくちゃ可愛い」と、つば九郎らに魅了されていることも明かしていた。

米ファンからは「私たちを応援してくれているんだから、こちらも彼らのチームを応援して、お互い支え合う関係になれたらいいよね。野球版の姉妹都市みたいな感じで」などと書き込まれ、日本ファンも英語で「まさにその通り！！ スワローズが勝った時は『スワほー！』って言うんだ。だからホワイトソックスが勝ったら、『ホワほー！』って言うよ！」「ムラカミがヤクルトとホワイトソックスをつなぐ架け橋みたいになってるのは本当に最高だ。あと、マスコットがめちゃくちゃ可愛いのも同意」などと反応していた。



（THE ANSWER編集部）