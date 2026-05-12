山村紅葉、小説家デビュー！ 母・山村美紗が没した65歳で本格京都サスペンス小説を上梓
俳優の山村紅葉が、母で作家の山村美紗が亡くなった年齢と同じ65歳で小説家デビュー。本格京都サスペンス『祇園の秘密 血のすり替え』が、6月17日に双葉社より発売されることが決定した。
【写真】山村紅葉・著『祇園の秘密 血のすり替え』書影
2時間ドラマなどで長年活躍し、“サスペンスの女王”として知られる山村紅葉が、満を持して小説家デビューする。
本作は、俳優として培ってきた観察力と表現力、そしてこれまでの人生経験を背景に、京都の花街と歌舞伎界という二つの伝統文化を舞台に、「家」「血」「才能」を巡る人間ドラマを描いた小説だ。
母は、“ミステリーの女王”と称された作家・山村美紗。本作は、山村美紗が亡くなった65歳という節目の年齢で、娘である山村紅葉が世に送り出す、特別な意味を持つデビュー作となる。
物語は、由緒ある家に生まれた人間たちが背負う宿命と選択を軸に展開。伝統を守るための決断が、やがて次の世代に思いもよらぬ影響を及ぼしていく。京都という土地を舞台に、伝統芸能を継ぐ者ならではの美しさと閉鎖性、そして人間の欲望と葛藤が交錯する濃密な物語だ。
「この子は、誰の子や？」生まれた瞬間に書き換えられていた運命。守るべきは、血か。それとも…。その真実は、あまりにも残酷だ。ページをめくる手が止まらない、極上の愛憎ミステリーとなっている。
山村紅葉は、「パソコンではなく、母と同じように原稿用紙にペンを走らせていると、20才にお茶屋さんで舞妓ちゃんの舞を見た日、歌舞伎役者さんが家にいらした日など、母との想い出が次々とアイデアをくれました。読んで“母の血”を感じていただければ、とても嬉しゅうございます」とコメントを寄せた。
『祇園の秘密 血のすり替え』は、双葉社より6月17日発売。1980円（税込）。
【写真】山村紅葉・著『祇園の秘密 血のすり替え』書影
2時間ドラマなどで長年活躍し、“サスペンスの女王”として知られる山村紅葉が、満を持して小説家デビューする。
本作は、俳優として培ってきた観察力と表現力、そしてこれまでの人生経験を背景に、京都の花街と歌舞伎界という二つの伝統文化を舞台に、「家」「血」「才能」を巡る人間ドラマを描いた小説だ。
物語は、由緒ある家に生まれた人間たちが背負う宿命と選択を軸に展開。伝統を守るための決断が、やがて次の世代に思いもよらぬ影響を及ぼしていく。京都という土地を舞台に、伝統芸能を継ぐ者ならではの美しさと閉鎖性、そして人間の欲望と葛藤が交錯する濃密な物語だ。
「この子は、誰の子や？」生まれた瞬間に書き換えられていた運命。守るべきは、血か。それとも…。その真実は、あまりにも残酷だ。ページをめくる手が止まらない、極上の愛憎ミステリーとなっている。
山村紅葉は、「パソコンではなく、母と同じように原稿用紙にペンを走らせていると、20才にお茶屋さんで舞妓ちゃんの舞を見た日、歌舞伎役者さんが家にいらした日など、母との想い出が次々とアイデアをくれました。読んで“母の血”を感じていただければ、とても嬉しゅうございます」とコメントを寄せた。
『祇園の秘密 血のすり替え』は、双葉社より6月17日発売。1980円（税込）。