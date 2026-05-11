《再入荷》急げ！ 急げーーーーッッ！！【3COINS】今度こそポチりたい♡「キッチングッズ」

デザイン性と機能性を兼ね備えたアイテムがそろう【3COINS（スリーコインズ）】。日常のちょっとした不便をスマートに解消してくれる、アイデア力も魅力です。今回は、面倒に感じがちな家事をちょっぴりラクにしてくれる「キッチングッズ」をピックアップ。どれも一度は売り切れたことのある人気アイテムなので、気になったら早めにチェックして！

2膳セットで神価格

お箸の買い替えを考えているなら「食洗機対応お箸2膳セット」\165（税込）が見逃せません。思わずプライスカードを二度見しそうな価格に思わず感謝したくなります。ナチュラルな色味なので、手持ちの食器と一緒に使っても馴染みそう。約長さ23.2cmの竹製で、食洗器で使えるのも嬉しいポイントです。

目盛り付きで時短 & 洗い物減が叶う！？

無機質なシルバーカラーが多いボウルも、おしゃれにセンスアップ！ アイボリーが可愛い「軽量ステンレスボウル：M（1000ml）」は、内側に500mlからの目盛り付き。計量カップいらずで下ごしらえまで完結するので、調理中の洗い物を減らせそうです。忙しい日のキッチンで頼れる存在になるかも。価格は\550（税込）。

持ちやすい形状の台所用スポンジ

手にフィットし、食器の角までしっかり洗えそうな形の「大容量スポンジ10個セット」。違いが見えにくいアイテムですが、公式サイトによると「汚れ落ちがよく泡立ちのよい三層構造」「水切れがよく、乾きやすい」とのことで、使い心地へのこだわりがうかがえます。大容量で\330（税込）という手に取りやすい価格も魅力。

繰り返し使えるエコラップ

密着しやすく、電子レンジや冷蔵庫、食器洗浄機にも対応する「伸ばして吸着するシリコーンラップ」は\330（税込）。正方形で一辺19cm、14cm、9.8cmの3サイズ入りで、器の大きさに合わせて繰り返し使えるのが便利。懐にも環境にもやさしいアイテムです。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：relaco