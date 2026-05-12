巨人の戸郷翔征投手（２６）が１１日、約２年ぶりの舞台となる岐阜開催、１２日・広島戦での今季初勝利を誓った。長良川球場での登板は２４年９月５日のヤクルト戦以来２度目。中４日でマウンドに上がり、７回１安打無失点で３年連続２ケタ１０勝目をつかんだ吉兆の地だ。「場所が変わっても、今までやってきたことをやれれば」と、全力で白星をつかみにいく。

脳裏に残る好投した自分の姿。戸郷が今季初勝利を目指し向かうのは、長良川のマウンドだ。「球場の雰囲気だったりは覚えている。本当に良い思い出が岐阜にはある」。約２年ぶりの舞台を復活の序章にしたい。

２４年９月５日、ヤクルト戦。「中４日で投げて。体の疲労感だったりもすごい中で、７回を投げ抜いた」。そのシーズンで最短の間隔で登板し、７回１安打無失点。１０３球の気迫の投球で、３年連続の２ケタとなる１０勝目をつかんだ。２位だったチームは首位に再浮上。エースの役目を果たした、忘れられない一日だ。そんな思い入れのある球場をきっかけにする。「勝ち星がつくことが、（状態が）良くなる一番の要因になると思う。自分の勝利はもちろん、チームが勝つことが一番僕にとってうれしいこと。それができたら」と拳を握った。

今季初先発となった４日のヤクルト戦（東京Ｄ）では５回１００球を投げ６安打５失点。初回には直球で１５０キロ超えもマークしたが終盤の失速を反省し、課題と向き合ってきた。「もちろんダメなこともありましたけど、真っすぐでファウルが取れているのは良かった。いいものは出てきている」と収穫はあった。重ねた修正と手応えを確かめるマウンドになる。

キャンプから試行錯誤を続け、腕から動く菅野（ロッキーズ）式のスタイルに変更した。「球の質につながるのは必ずフォーム」と自分のものにすべく、高い意識で努力を続けてきた。「試合を支配するという意味では、やっぱり真っすぐの質が一番。８割くらいって言っていいほど大事」と全力で腕を振る。

２位・阪神と３・５差で貯金ゼロ。この日、Ｇ球場で最終調整後、移動した。週の頭、火曜日を託された右腕は「いつも通り、自分の投球を心がけて。場所が変わったとしても、今までやってきたことをやれれば」。３年越しの快投で、再び輝きを取り戻す。（北村 優衣）