プロ野球で危険なスイングをした打者に対して「警告」「退場」などの罰則が導入されることが１１日、決まった。都内で行われた日本野球機構（ＮＰＢ）と１２球団による実行委員会で承認された。打者の手から離れたバットが球審の頭に直撃した事故を受けての罰則規定で、１２日から１、２軍全てで適用される。

打者の手から離れたバットが球審の川上拓斗審判員（３０）の頭部を直撃した事態から１カ月弱。ＮＰＢ、１２球団が満場一致で危険防止のための罰則規定の導入を決めた。

打者がスイングした際に最後までバットを保持せず、スイング途中でバットを投げ出す（すっぽ抜けも含む）ことを「危険スイング」と定義し、バットが他者に向かった場合に、重大な危害を及ぼす恐れがあるとして、状況や回数に応じてペナルティーを適用する。

「警告」は危険スイングをしたが、バットが他者に当たらなかったとき。「退場」は同一試合で同一打者が２度目の危険スイングをしたとき。バット全体が他者に向かい、避けきれずに体に直接当たったり、ダッグアウト、カメラマン席、スタンドなどのボールデッドの箇所に入ったりすると「即退場」となる。

他者は攻撃側、守備側の選手、審判員、ベースコーチ、ボールボーイなどグラウンド上の全てを指す。判断は責任審判が下す。

４月１６日のヤクルト−ＤｅＮＡ戦で負傷した川上審判はいまも意識が回復していない状況にある。「ペナルティーを科すというより、打者の安全意識を高めてもらう側面が強い」と山川誠二規則委員長は説明した。折れたバットが当たった場合や、フォロースルーのバットが当たった場合の危険性についても議論があったというが、今回の対象からは外れた。今後も継続審議していくという。

【罰則導入までの経過】

▽４月１６日 ヤクルト−ＤｅＮＡ戦（神宮）でオスナのスイング後にバットが手を離れて川上審判員の左側頭部に直撃し救急搬送される。夜にオスナが「私のバットが当たってしまい大変申し訳なく思っています」などとＸに謝罪を投稿。

▽同１７日 川上審判が緊急手術を受け集中治療室（ＩＣＵ）で治療を受けていることをＮＰＢが発表。「重大な事案として頭部の保護を含めた防護措置の在り方について検討を進める」と声明を出した。

▽同１８日 ＮＰＢからの通達で球審がヘルメットの着用開始。

▽同３０日 ＮＰＢが川上審判の現状について、一般病棟に移ったが意識は回復していないと発表。

▽５月１０日 １、２軍の全試合、東京六大学野球リーグで審判員が川上審判の回復を祈り袖番号「２９」をつける。