ヤクルトの池山隆寛監督（６０）が１１日、２位・阪神との首位攻防戦となる１２日からの２連戦（神宮）に向けて必勝を誓った。今季、虎との対戦は２勝４敗で２連敗中。「苦手（な相手をつくること）と連敗は避けなきゃいけない。断ち切るところは必要」と強い覚悟を口にした。

相手先発の攻略も重要なポイント。１３日に先発予定の高橋には４月２９日の対戦でわずか３安打、二塁も踏めずに零敗を喫した。３試合連続完封中の左腕について、池山監督は「球威、球速、キレ。（腕の出どころが）見づらいし、タイミング取りづらい」と警戒。「まず１点取れれば大喜びでいかないと」と先手必勝を目指す。

重要な２連戦の先発には左右の柱、吉村と山野を投入する見込みだ。指揮官は「まず先制点をあげないところを注意しながら。後攻なので守りからリズムをつくるのが基本」。１４日は試合がないため「中継ぎも早くつぎ込める」とリリーフのフル回転も示唆。先発と守護神キハダを中心としたブルペンで守り抜く。

開幕前から昨季王者へのライバル心を口にしてきた。「（阪神に）勝たないと上はない。しっかり胸を借りないといけない」。リーグ首位の原動力は全員で戦う野球。チーム一丸で１ゲーム差に迫る宿敵との２連戦に挑む。