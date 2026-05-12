Aぇ! group、“最強モテメイク”に挑戦 イガリシノブから流行学ぶ
4人組グループ・Aぇ! groupの冠番組フジテレビ系バラエティー『Aぇ! groupのQ＆Aぇ!』（毎週火曜 深0：15／12日 深0：25）のきょう12日放送回は、「令和の最強モテメイクって何？」をテーマに、メンバーたちが最新のモテメイクを自ら体験しながら検証していく。
【番組カット】楽しそう！笑顔を浮かべる小島健の隣で爆笑する正門良規
同番組は、Aぇ! groupが“今本気で気になっていること”を、全力で検証していくガムシャラアイドル全力検証バラエティー。
トレンドが目まぐるしく移り変わる“メイク”。各ファッション誌でコスメ企画が急増するほど、今やメイクは多様性の時代に。その結果、トレンドメイクの正解が分からないという声が上がっているといい、「Aぇ! groupメイクアップ選手権」を開催することになった。
今回は、厳選された4つの最新トレンドメイクからメンバーが1つ選択して、それぞれが思う“最強のモテメイク”を施していく。最後に誰のメイクが一番モテるのかを決める令和のメイク頂上決戦を実施する。
スタジオには、独自の感性から生まれる“イガリメイク”でビューティートレンドをけん引するプロのメイクアップアーティスト・イガリシノブが登場。今回のメイクを監修し、白ギャルメイク、オルチャンメイク、カワラボ系メイク、スワイメイクという令和に流行している4つのメイクを紹介する。
佐野晶哉は「小島（健）くん好きなのどれ？」となぜか小島の好みを聞き出し、「じゃあそれにしようかな〜」と言い出す。末澤誠也は「これやってみたいな」と挑戦したいメイクを早くも決定。正門良規は「俺がこれやったらすごない!?」と話し意外なメイクを選択する。小島はほかのメンバーたちから「このメイクが似合いそう」と提案され、スムーズに決まる。果たして、Aぇ! groupはそれぞれどのモテメイクに挑戦し、どんな姿になるのか。
【番組カット】楽しそう！笑顔を浮かべる小島健の隣で爆笑する正門良規
同番組は、Aぇ! groupが“今本気で気になっていること”を、全力で検証していくガムシャラアイドル全力検証バラエティー。
今回は、厳選された4つの最新トレンドメイクからメンバーが1つ選択して、それぞれが思う“最強のモテメイク”を施していく。最後に誰のメイクが一番モテるのかを決める令和のメイク頂上決戦を実施する。
スタジオには、独自の感性から生まれる“イガリメイク”でビューティートレンドをけん引するプロのメイクアップアーティスト・イガリシノブが登場。今回のメイクを監修し、白ギャルメイク、オルチャンメイク、カワラボ系メイク、スワイメイクという令和に流行している4つのメイクを紹介する。
佐野晶哉は「小島（健）くん好きなのどれ？」となぜか小島の好みを聞き出し、「じゃあそれにしようかな〜」と言い出す。末澤誠也は「これやってみたいな」と挑戦したいメイクを早くも決定。正門良規は「俺がこれやったらすごない!?」と話し意外なメイクを選択する。小島はほかのメンバーたちから「このメイクが似合いそう」と提案され、スムーズに決まる。果たして、Aぇ! groupはそれぞれどのモテメイクに挑戦し、どんな姿になるのか。