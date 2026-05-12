バスケットボール、りそなＢリーグ１部（Ｂ１）の広島ドラゴンフライズが１１日、広島市中区のホテルで「パートナー感謝の会」を開催した。行政関係者やパートナー企業など約５００人が参加した。今季は３１勝２９敗で、西地区７位でシーズンを終え、２季連続でチャンピオンシップ（ＣＳ）進出を逃した。来季からリーグの新たなトップカテゴリー「Ｂリーグ・プレミア」で戦う。朝山正悟ヘッドコーチ（ＨＣ＝４４）は、巻き返しに意欲を示した。

詰めかけた約５００人を前に、朝山ＨＣは力を込めた。巻き返しを狙う来季。「今季の悔しさをバネに、ここから成長して頑張っていきたい」と、声を張り上げた。

３１勝２９敗で、西地区７位で終えた今季。２３−２４シーズンに初優勝したチームは、２季連続でＣＳ進出を逃した。攻撃面では、外国人選手や若手が奮闘した一方で、守備は不安定。故障者も続出し、勝ち星を積み重ねられなかった。

朝山ＨＣは「悔しい結果に終わった。単純に、自分の力不足を痛感した」と振り返った。その一方で、諦めずに戦ってくれた選手たちを「自分のやるべきことに向き合って、頑張ってくれた」とねぎらった。

来季は、リーグが新たに生まれ変わるシーズン。広島は、トップカテゴリーの「Ｂリーグ・プレミア」でしのぎを削る。さらに、本拠地が広島サンプラザホールから広島グリーンアリーナに移転する。心機一転して臨む戦いだけに、選手の思いはこれまで以上に強い。

９月２２日にリーグが開幕。広島は同２５日の佐賀戦（ＳＡＧＡアリーナ）が初戦となる。地元開幕戦は１０月２日の神戸戦だ。

広島皆実−筑波大出身の三谷桂司朗（２４）は「リーグ初年度で優勝を目指して頑張っていきたい」と意気込んだ。上沢俊喜主将（２７）は「感謝の思いを結果で示し、恩返しをしたい」と、新シーズンへ向けての決意で締めくくった。