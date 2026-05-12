阪神の伏見寅威捕手（３６）が１１日、自身の誕生日である１２日のヤクルト戦（神宮）でバースデー星を目指す。先発する西勇が前回登板した４月３０日のヤクルト戦（神宮）では白星に導いており、再びスタメン出場が濃厚となっている。

伏見にとって誕生日は良い思い出が少ないという。日本ハム時代の２０２４年には新庄監督から九回に代打で送り出され、同点適時打を放っているが「野球でいったら完全にそれですね。それくらいしか出てこない」と渋い表情だ。それもそのはず。オリックス在籍時の２１年は現ドジャースの山本由伸とバッテリーを組み、３打数無安打で敗戦。「トータルで見て、そんなに（成績が）良くない」と苦笑いだった。

そんな伏見にも楽しみなことがある。「誕生日の日に試合に出ると、球場で『ハッピーバースデー』の曲が流れる。あれは特別ですよね。あんなにたくさんの人に祝われることはない」と心待ちにした。「打席に立ったら相手バッテリーが待ってくれると思うので、その時間を楽しみたい」とニヤリ。ユーモア交じりに相手バッテリーを“けん制”した。

定着しつつある盟友・西勇とのバッテリー。「前回もいい投球ができた。ゲームをつくって個人的にもいい一日にしたい」。好リードで勝利をもたらし、新たな思い出で塗り替えてみせる。