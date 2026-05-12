真の無双はこれからだ−。１３日・ヤクルト戦（神宮）に先発予定の高橋遥人投手（３０）が１１日、兵庫県西宮市の甲子園で行われた投手指名練習で調整。球団では１９６２年の小山正明以来６４年ぶりとなる４試合連続完封の快挙が懸かる中、「圧倒できる投球」を理想に掲げた。前々回４月２９日に続く敵地での首位攻防戦で“ツバメ斬り”に挑む。

とつとつと話す様子とは裏腹に、その言葉は力強かった。今季５戦４完封で、現在は３戦連続中。それでも記録への意識について「全くない」と言うのは、高みを目指しているからこそだ。高橋は追い求める自身の姿を思い描いた。

「投手なんで、やっぱり圧倒できるようにしていきたい。もっともっとボールが良ければ、野手にも安心感を与えられると思うので、しっかりレベルを上げていければと思います」

ここまで数字の上では圧倒的だ。今季の失点は４月５日・広島戦（マツダ）の初回のみで、二回以降から３２イニング連続無失点中。防御率０・２１はもちろんリーグ１位だ。次回登板で４戦連続の完封となれば、セ・リーグでは１９６５年の城之内邦雄（巨人）以来４人目、球団では５戦連続でリーグ最長記録の１９６２年・小山正明以来６４年ぶり。さらに４１イニング連続無失点となり、６９年・江夏豊の球団左腕最長記録に並ぶ。

ただ、「自分が思ってもない結果が出ているんで、でき過ぎかなと思うし、みんなに助けてもらっているというのが大きい」と高橋。計５度の手術を乗り越え、生命線である直球の状態について「まだまだだなと思う。精度、威力、スピードも、全部です」と満足はしていない。理想の投球内容を目指し「次は良い真っすぐが投げられるようにしたい」と力を込めた。

２週間ぶりという短期間で２度目の対戦となる首位・ヤクルトについては「どこのチームもそうなんですけど、結構、積極的に勝負を仕掛けてくる。バントとかもそんなに多くない」と印象を明かし、「集中力を切らさないように。大きいのを打てるバッターもいるので、その前にランナーを出さないようにという感じですね」と警戒。１ゲーム差で追う立場だが、「どの試合も大切なので、あんまり意識せずに」と平常心で臨む。

ゼロを積み重ねながらも「毎試合始まる前はそう（失点するかもしれないと）思っている」と不安や緊張はつきまとう。それでも「それを力に変えている」と左腕。「最後までマウンドに立つというのは、そんなにないこと。かみしめてという感じですかね」。１試合を投げ切った者だけが知る格別の達成感−。心から味わうためにも、“圧投”を見せる。

◆高橋が４試合連続完封を達成すれば、球団投手では５試合連続だった１９６２年・小山正明、６４年ぶり。セ・リーグ投手では４試合連続だった６５年・城之内邦雄（巨人）以来、６１年ぶり。また、高橋は４月５日・広島戦二回から３２イニング連続無失点中。次回先発で９回完封となれば４１イニング連続となり、６９年・江夏豊と並ぶ球団左腕最長に。