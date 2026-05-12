２０２４年まで阪神の投手コーチを７年間務めた福原忍氏（４９）とグラウンドに足しげく通う狩野恵輔氏（４３）のデイリースポーツ評論家２人による企画「注目の若虎」。第８回は、福原氏が将来性に大きな期待を寄せる、今朝丸裕喜投手（１９）を取り上げる。

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ファームで投げている今朝丸投手を見ましたが、１９歳で外国人選手相手にインコースに投げ切れるハートの強さに感動しました。

６日のファーム・広島戦の六回です。２死一、二塁のピンチに１軍で中軸を打っていたファビアン選手との対戦でした。カウント１−１から、この打席で初めて捕手が要求した内角に、きっちり投げ込みました。すると５球目は、さらに厳しい内角にズバッと投げ切れたんです。直前の４球目に特大ファウルを打たれたにもかかわらず。最後は外のスライダーで空振り三振に抑えましたが、あの内角への２球は本当にすごかったです。

あの若さでしっかり内角に突っ込んでいける投手は、なかなかいないです。ましてや相手は外国人選手。怖くないのかなと。１軍で投げる上でメンタルの部分は重要になります。そこを自分でコントロールできているので、先発投手として非常に面白いと思いました。

ファームでの防御率も１・５９（１１日現在）ですし、今年中の１軍登板に期待したいですね。今は腕の力に頼って投げていたり、カーブのような緩い球を投げる時に少し腕が緩む傾向があります。もう少し体を使えるようになれば、もっと安定するのかなと思います。

それでも１４０キロ後半から１５０キロ台の球速も出ていました。レベルは高いと思います。まだまだ体の線は細いですが、これからもっと大きくなると思いますし、あのメンタルですからスケールの大きな投手です。今年の具志川キャンプで少し話をしました。「頑張れ２８番」と。自分の現役時代と同じ背番号なので、期待しています。