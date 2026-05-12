お笑いコンビ・千鳥の大悟（４６）と俳優・綾瀬はるか（４１）が１１日、都内で行われた、Ｗ主演映画「箱の中の羊」（２９日公開）のイベントに、メガホンを取った是枝裕和監督らと出席した。

舞台あいさつは初経験という大悟は、登場からなぜかニヤケが止まらず。「『映画の舞台あいさつって独特よな』って、経験したことないのに言っててちょっと恥ずかしい。すごい雰囲気ですね」とぎこちなく語った。

大悟は今作が映画初主演作で、綾瀬とは夫婦役で初共演。綾瀬は是枝監督とは、映画「海街ｄｉａｒｙ」以来１１年ぶりのタッグとなった。この日は背中が大胆に開き、スタイルが際立つドレス姿で登場した綾瀬は、是枝監督について「１１年前も素晴らしかったけど、今回さらにすごい領域に行かれてる気がする。なんか…、すごい感じでした」と相変わらずの天然ぶりだった。

大悟は「領域に？行かれてる…？」と困惑気味。綾瀬が「なんなんですかね、監督？」と続けると、大悟は「それを聞いとんねん！」とツッコミ。夫婦役らしく、息のあった掛け合いで沸かせていた。