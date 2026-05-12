阪神・高橋遥人投手（30）と、球団OBの秋山拓巳ベースボールアンバサダー（BA、35）が、4日に放送されたカンテレ「newsランナー」のスポーツコーナー「ランスポ」で対談した。大好きなコーラを断って肉体改造に成功した左腕へ、秋山BAはリーグ連覇の祝勝会で「コーラを用意する」と約束。今季初登板初完封した3月28日巨人戦で「9回」に臨んだ心境や、リハビリ中の苦悩、ヒーローインタビューを乗り切る方法など、軽妙なトークセッションを展開した。上・中・下の3本立てで紹介する。

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秋山 ここまでの活躍については自分的にはどう思ってる？

高橋 別になんか、たまたまな感じなんで。先頭に四球出したり、出来過ぎだなと思います。

秋山 投げてる球見てると、たまたまでもない。いい球投げてるから、いいプレーをしてくれると思うんだけど、そういうところは感じてる？

高橋 去年よりもいいボールを投げ続けられるようになったかなっていうのと。走者を背負ってからもう一個（ギアが）上がるように今年はなってきたかな。去年と違うっていったらそこくらいですね。

秋山 今までとは違う疲れが出てくると思うけど、体は今のところ大丈夫？

高橋 今んとこ、まだ大丈夫かなと思うんですけど。秋山さんも現役の時にずっと言ってましたが、キャッチボールを凄い大事にしなきゃなと。キャッチボールで大体どんぐらい疲れてるか、とかは分かると思うんで。若干シュートしたりしてるんですけど、そういう時は休むみたいな感じですかね。

秋山 開幕ローテーションに初めて入って、今までと気持ち的に違う部分はある？

高橋 やっぱり本当にシーズンは長いなって思います。このまま投げ続けたら、まだ10後半か20試合ぐらい投げる。めっちゃ長いなと思う。先輩も後輩も、これをずっとやってきたっていうのは「凄い」しか出てこない。9年目ですけど、新しい経験ばっかりしてるなっていう感じです。

秋山 今年は新しいことばっかりで凄く楽しそう。球場でたまに会ったりしてるけど、声のトーンも上がってる。楽しいやろ？

高橋 そうですね。これまでとは違う楽しさがある。リハビリ組でウエートトレーニングしてた時もめっちゃ楽しかったですけど。

＜（下）に続く＞