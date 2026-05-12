【経済指標】

【米国】

＊米中古住宅販売件数（年率）（4月）23:00

結果 402万件

予想 405万件 前回 401万件（398万件から修正）



【発言・ニュース】

＊米３年債入札結果

最高落札利回り 3.965％（WI：3.959％）

応札倍率 2.54倍（前回：2.68倍）



＊トランプ大統領

・停戦合意は信じられないほど危い。

・停戦合意は史上最も危いものの１つで、かろうじて持ち堪えている状態。

・イランに関しては計画がある。

・核関連物資でイランは米国か中国が除去可能と言っていた。



＊トランプ大統領、ガソリン税の一時停止を支持

トランプ大統領は、イランとの戦闘長期化で原油価格が急騰する中、ガソリン価格上昇を抑えるため、ガソリン税の一時停止を支持する考えを示した。「連邦ガソリン税、１ガロン１８．４セントを一定期間停止したい」と述べた。ただし、減税分のどの程度が実際に消費者価格へ反映されるかは不透明。



＊ハセット米国家経済会議（ＮＥＣ）委員長

・エネルギー価格高騰が米景気後退に陥らせる可能性は極めて低い。

・業績の予想上振れが株価上昇の要因。

・ミクロ経済レベルではインフレが低下している。

・過去６カ月間のコアインフレは平均２．６％。

・トランプ大統領と習国家主席の会談に非常に意欲的な姿勢で臨む。

・中国はイランとの関係を再検討したいと考えているだろう。

・イラン経済は危機的状況にあり、イランとの協議を急ぐ必要はない。

・イラン経済は崩壊寸前。

・パウエル議長退任のきっかけは監察官の報告書になる。

・ＦＲＢの政策金利について助言するつもりはない。



＊イラン、ホルムズ海峡に潜水艦を配備

イランは、ホルムズ海峡に深海航行型潜水艦を配備したと伝わった。イランのガディール級潜水艦はペルシャ湾向けに特化して設計された深海航行型、または海底運用型の潜水艦で、同海峡の「見えない守護者」として機能し、「高い作戦能力」を備えるとしている。

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