◇ベルギー1部中位プレーオフ ゲンク3−0ウェステルロー（2026年5月10日）

15日のW杯北中米大会（6月11日開幕）メンバー発表に向け、10日の欧州各国リーグ戦で日本代表の候補選手が躍動した。ベルギーではゲンクのMF伊東純也（33）が3―0で快勝したウェステルロー戦で1得点1アシストを記録して存在をアピールした。

欧州カンファレンスリーグ予選出場権が懸かるベルギー1部の中位プレーオフで、ゲンクのMF伊東がホームのウェステルロー戦に先発し、1得点1アシストと活躍した。今季リーグ戦5得点5アシストと記録を伸ばし、後半43分までプレー。日本人5人が出場した一戦で主役となった。

地元メディアのスポルザは「かつて（19〜22年）のゲンク時代のような決定力と見る者を魅了するプレーを見せつけた」と絶賛し、地元紙のヘット・ニュースブラッドとともにマン・オブ・ザ・マッチに選出した。

味方の負傷に伴い、左ウイングから右へと移動して迎えた後半19分、ピンポイントの浮き球クロスで先制点を演出。2―0の同39分には快足を飛ばして右サイドでスルーパスを受け、カットインから左足でカーブを描く鮮やかな一撃を放った。日本代表では左のシャドーやウイングバックに入るMF三笘のW杯出場が絶望となる可能性が出てきた。主戦場は右ながら左もこなせる33歳の好調は森保ジャパンにとっても大きい。