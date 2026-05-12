船という閉鎖された空間で感染症が発生した場合、集団感染が起きやすい。

クルーズ船の旅を楽しむ人が増える中、警戒を怠らないでほしい。

大西洋を航行していたクルーズ船で、ネズミなどのげっ歯類が媒介する「ハンタウイルス」の感染者が相次いだ。６人の感染が確認され、死者は、感染の疑いのある人を含めて３人に上る。

約１５０人を乗せた船は、スペイン領カナリア諸島に到着した。乗船者の国籍は２０か国以上に上る。乗客らはそれぞれ移動して健康観察を受けるなどしている。

乗客には日本人１人も含まれていた。健康状態に問題はなく、英国で診察を受けるという。

クルーズ船を巡っては、２０２０年に新型コロナウイルスの集団感染が「ダイヤモンド・プリンセス」で発生した。

ただ、ハンタウイルスは、咳（せき）などの飛沫（ひまつ）から容易に広がる新型コロナと違い、人から人への感染はまれだと言われている。世界保健機関（ＷＨＯ）は、一般に拡大するリスクは低いとしている。まずは冷静に対応したい。

この船は先月、アルゼンチンを出港し、航海中に乗客の感染がわかった。感染が判明する前の先月下旬には、英領セントヘレナ島で約３０人が途中で下船している。

関係国は、この船に乗っていた人たちの行動を把握し、健康状態の確認などを徹底する必要がある。ＷＨＯは感染経路などの情報収集と分析を急ぎ、速やかに各国と情報を共有すべきだ。

ハンタウイルスは、ウイルスを持ったネズミにかまれたり、乾燥したふんが混じった空気を吸い込んだりすると感染する。発熱や呼吸困難といった症状があり、重症化すると死亡する恐れがある。

基本的には人から人に感染しないが、今回、感染者から検出されたアンデスウイルスというタイプは、過去に限定的ながら、人から人への感染が確認されている。

船内は人と人との距離が近く、通常の環境と違ってウイルスにさらされやすい。また、潜伏期間は最大６週間とされ、乗客らの感染者は今後も増える恐れがある。

国立健康危機管理研究機構によると、このウイルスを持つ動物は日本に生息しておらず、「国内で広がる可能性は低い」という。国民が不安に陥らないよう、政府は正確な情報を発信してほしい。

海外旅行に行く人は、不衛生な場所をできるだけ避けるとともに、むやみに野生動物に近寄らないといった注意が大切だ。