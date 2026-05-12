オリックスは１１日、「Ｂｓオリ姫デー２０２６ ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ ｂｙエクスドリーム不動産」（７月１８〜２０日・日本ハム戦、２４〜２６日・ロッテ戦）に先駆け、３月に発表した推しメン投票「オリメン投票２０２６」でトップ１０に選ばれた１１選手のメインビジュアルを公開した。

コンセプトは「ｎａｔｕｒａｌ」で、飾り気のない自然な表情にフォーカス。白シャツに白パンツ、白スニーカーのオールホワイトで決めたシンプルなスタイリングが、選手一人一人がまとう空気感やありのままの魅力を際立たせている。

投票２位の中川は「これまでのオリ姫デーとはひと味違ったテイストで、個人的にも好きなコンセプトでした」とコメントした。同４位の山崎は「髪はぬれ感のあるスタイルにセットしてもらったので、少し大人っぽい印象になっていると思います。『ｎａｔｕｒａｌ』で飾らない僕たちを見てもらえるとうれしいです」とアピール。同６位の太田は「僕たちの新しい姿をお見せできたのではないかと思います」と感想を語った。

同イベントでは、トップ１０選手のフォトスポットや特別映像の放映、オリ姫ユニホーム付きチケットの販売も実施。各選手の撮り下ろしカットは球団公式ＳＮＳなどで順次公開される。詳細は球団公式ホームページで。