同じボブ飽きたって人へ →【40・50代】長さそのままでOK♡「おすすめレイヤーボブ」

今年も変わらぬ人気を見せるボブですが、定番の形をリピートしていると飽きてくるのも本音。扱いやすい長さが決まっているなら、それをキープしたままレイヤーで雰囲気をチェンジしませんか？ 軽快な動きがつくと、与える印象が変わるのはもちろん、大人世代に多い髪悩みへのアプローチにも繋がります。ピックアップしたInstagramの投稿をもとに、次回はレイヤーを入れてみて。

ワンカールでスタイリング完成

くびれが印象的なこのスタイル。韓国風の顔まわりカットを得意とする@tomomi__hairさんによると「伸ばしながら表面のレイヤーだけ入れ直してスタイリングを楽に」を目指したそう。ワンカールで毛先に動きをつけるだけで、くびれたアウトラインが強調されて立体的なシルエットに近づきます。カットでメリハリをつけているので、凝ったスタイリングなしでこの柔らかさを演出できるのがうれしいポイントです。

パーマと合わせて今っぽく

動きの出やすいレイヤーボブは、トレンドのパーマを華やかに見せたいときにピッタリ。ベースの長さを保ったまま、表面の軽さによってニュアンスパーマと連動するような浮遊感をアピールできそう。施術した@hanae.yamaguchiさんによると、スタイリングは「少し湿ってる状態にバームとオイルを混ぜた物を全体に馴染ませればオッケー」というから、不器用さんでも安心かも。

トップのへたり対策にも

顔まわりを中心にレイヤーを入れたボブは、軽くなった分ふわっと持ち上がりやすいのが特徴です。カットした@kzs_hairさんが向いているとするのは、「トップがペタッとしてボリュームが出にくい」というケース。ワンレングスだと重力に従って下がりやすいウエイトも、エアリーな質感のおかげで上がって若々しく見えそう。

カラーの工夫を忍ばせて

長さだけでなく厚みも程よく残したい場合は、ハイライトでリズムをつけてみて。低めにレイヤーを入れた控えめなアレンジでも、さりげなく印影がつくことで躍動感アップや立体的なイメージを目指せます。特に画像のようなベージュ系なら、白髪ぼかしとしても頼りになります。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@tomomi__hair様、@hanae.yamaguchi様、@kzs_hair様、@kaito_osaka.design様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：たちばな 菜絵

国語教員免許も持つ異色の美容 & ライフスタイルライター。色彩検定保有のスキルも活かし、トレンドカラーに基づく、美容・流行情報が強み。難病を経験したことをきっかけに、「オシャレを通じたポジティブマインド」が持つ力を信じ、そのきっかけになるべく、ファッション & コスメ情報を執筆中。