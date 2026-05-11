「とにかく最高」【ミスド】鮮やかなビジュに釘付けッ♡「期間限定ドリンク」

新しい食感を次々と生み出し、そのユニークなネーミングでも話題を集める【ミスタードーナツ】。4月の新作として、フルーツティーに“ぷにゅん食感”をプラスした、見た目も可愛いドリンクが登場しました。今回は、これからの季節にぴったり！ ほっと一息つきたいときにおすすめの「期間限定ドリンク」をご紹介します。

ジャスミンティーベースのさっぱり系

ドーナツのイラストが描かれた可愛いカップに、ビビッドなイエローが印象的なドリンクは「ぷにゅんフングイフルーツティ パイン & マンゴー & パッションフルーツ」。ジャスミンティーにフングイ、パインとマンゴーの果肉、さらにパッションフルーツをプラスした一杯です。ぷにゅん食感の正体は、台湾の伝統的なお菓子として食べられるフングイ。さっそく味わった@megumiko_maniaさんは、「食感がとにかく最高」「量もたっぷりで満足感ある」と絶賛しています。

アールグレイティーベースで香り高い一杯

鮮やかな赤はインパクトもバッチリ！ ライチやレッドドラゴンフルーツと少し独特の風味を持つフルーツと甘いピーチを、アールグレイティーがバランス良くまとめた「ぷにゅんフングイフルーツティ ピーチ & ドラゴンフルーツ」。飲み比べを楽しんだ@megumiko_maniaさんは、「大人っぽい味わい」「ハマる人は絶対ハマるやつです！」と感想を投稿しています。

どちらも飲みごたえがあって、小腹満たしにも良さそう！

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※こちらの記事では@megumiko_mania様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：Reco.N