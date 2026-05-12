現役時代に近鉄、中日、西武でプレーしたスポーツ報知評論家の金村義明氏が１１日放送のＭＢＳラジオ「金村義明のええかげんにせぇ〜！」に出演し、「危険スイング」について見解を示した。「わざとじゃないんやけどね。わざとじゃないけど、ホームランバッターは特にね、フォロースルーの大きい人は手離れた後にね」とアクシデントが起こる一因を明かした。

４月１６日のヤクルト―ＤｅＮＡ戦でヤクルト・オスナがスイングしたバットが手から離れ、球審の川上拓斗審判員（３０）の側頭部を直撃。救急搬送され、集中治療室（ＩＣＵ）で頭部の手術を行った。この負傷を受け、プロ野球では同１８日から全試合で球審がヘルメットをかぶる運用がスタート。さらに５月１１日の実行委員会では「危険なスイング」をした打者を退場などの処分対象にする新ルールを１２日から１、２軍で適用することが決まった。

１０日の中日―巨人戦でも、中日・木下のバットが巨人の捕手・大城の頭に当たるシーンがあった。「中日のキャッチャーの木下もバッターの時によく手が離れてしまう。わざとじゃないんやけどね」と繰り返した上で、新ルールについては「それを意識すると（思ったようなスイングができずに）打てへんようになるやろうね」と分析していた。