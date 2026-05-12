広島・床田寛樹投手（３１）が１１日、岐阜で１０年越しのリベンジを誓った。１２日の巨人戦（岐阜）に先発する左腕は、中部学院大（東海地区大学野球連盟・岐阜県リーグ）時代に、ぎふしん長良川球場でプレー。同学年の巨人・吉川（中京学院大）とはリーグ戦で何度も対戦してきた。１０年目で初めて岐阜での対戦が見込まれ、「大学時代を思い出しながら投げられたら」と心待ちにした。

当時の記憶は鮮明で「１試合１本は絶対に打たれていた」と苦笑い。両者の対戦を目当てに約５０人のスカウトが訪れたこともあり、「抑えれば（プロに近づく）みたいなのはあった」と懐かしんだ。プロでも通算で打率３割８厘（５２打数１６安打）と苦手にし、「自分のレベルも上がったけど、向こうも上がっている。あいつの方がすごい」と認め、「いいところで打たせない」と意気込んだ。

初の開幕投手を務めた今季はここまで１勝２敗、防御率２・９５。この日はマツダで投手練習に参加し、「先制点を与えず、回の先頭を取る」と、ノルマを掲げた。１３日の同カード（福井）は同県出身の玉村が先発予定。巨人打線が苦手な左腕２枚で、連勝街道を進む。（直川 響）