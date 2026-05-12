１３日のヤクルト戦（神宮）に先発予定の阪神・高橋遥人投手（３０）が１１日、甲子園で行われた投手指名練習に参加し、自然体で４試合連続完封勝利に挑む決意を示した。成し遂げれば、１９６５年の城之内邦雄（巨人）以来６１年ぶりで２リーグ制以降、５８年の金田正一（国鉄）、６２年に５戦連続の小山正明（阪神）に次ぐ４人目の快挙。「圧倒できるようにしていきたい。しっかり試合をつくれるように」と力を込めた。

計５度の手術を乗り越えて復活を遂げた今季は、５試合に登板して全て完封での無傷４勝。４２回で１失点、５四球、両リーグ断トツの防御率０・２１と無双している。次戦も９回完封すれば、６９年の江夏豊に並ぶ球団左腕最長の４１イニング連続無失点。不安や緊張感を「力に変えられている」という最強左腕の快進撃は、止まらない。

「結果は出来すぎ。ちょっとずつ良くなっているけど、ボール自体はまだまだ。（課題は）ストレートの質。精度、威力、スピード、全部。レベルを上げていければ」。首位・ヤクルトに１ゲーム差のチームを支える無敵の男に、慢心はない。まだ「超えていない」という手術前の理想の自分を追い求め、伝説へと続く道を一歩ずつ進む。（中野 雄太）