“サスペンスの女王”山村紅葉、65歳で小説家デビュー 母は“ミステリーの女王”山村美紗氏「“母の血”を感じていただければ」
俳優の山村紅葉（65）による初の小説『祇園の秘密 血のすり替え』が、6月17日に双葉社から発売される。長年にわたり2時間ドラマなどで活躍し“サスペンスの女王”として知られる山村が、小説家として新たな一歩を踏み出す。
【書影】“サスペンスの女王”山村紅葉が執筆『祇園の秘密 血のすり替え』
本作は、京都の花街と歌舞伎界を舞台に、「家」「血」「才能」を巡る人間ドラマを描く本格サスペンスである。伝統文化の世界に生きる人々の宿命と選択を軸に、守るべきものと変えてはならないものの間で揺れる心理を濃密に表現する。
物語では、由緒ある家に生まれた者たちが背負う運命が展開され、伝統を守るための決断が次世代へ思わぬ影響を及ぼしていく。京都という土地ならではの美しさと閉鎖性、そして人間の欲望や葛藤が交錯する構成となっている。
作中には、「この子は、誰の子や？」という印象的な一節も登場する。生まれた瞬間に書き換えられた運命、守るべきは血か、それとも別の価値かという問いを通じ、読者に強い余韻を残す愛憎ミステリーに仕上がっている。
本書は、俳優として培った観察力や表現力、そしてこれまでの人生経験を背景に執筆されたデビュー作。母であり“ミステリーの女王”と称された山村美紗氏が筆を置いた65歳という節目の年齢で刊行される点も、特別な意味を持つ。
山村は「サスペンスの遺伝子」を解き放つ形で、京都花街と歌舞伎界という二つの伝統の世界を描いた。伏線が緻密に張り巡らされ、ラストで運命が反転する展開は、サスペンスドラマを知り尽くした著者ならではの構成となっている。
山村は「パソコンではなく、母と同じように原稿用紙にペンを走らせていると、20才にお茶屋さんで舞妓ちゃんの舞を見た日、歌舞伎役者さんが家にいらした日など、母との想い出が次々とアイデアをくれました。読んで“母の血”を感じていただければ、とてもうれしゅうございます」とコメントしている。
山村は京都府出身。早稲田大学卒業後、国税専門官を経て女優へ。「2時間サスペンスの女王」と呼ばれる。母である作家・山村美紗先生が筆を置いた節目の年齢で、小説家デビューとなる。
【書影】“サスペンスの女王”山村紅葉が執筆『祇園の秘密 血のすり替え』
本作は、京都の花街と歌舞伎界を舞台に、「家」「血」「才能」を巡る人間ドラマを描く本格サスペンスである。伝統文化の世界に生きる人々の宿命と選択を軸に、守るべきものと変えてはならないものの間で揺れる心理を濃密に表現する。
作中には、「この子は、誰の子や？」という印象的な一節も登場する。生まれた瞬間に書き換えられた運命、守るべきは血か、それとも別の価値かという問いを通じ、読者に強い余韻を残す愛憎ミステリーに仕上がっている。
本書は、俳優として培った観察力や表現力、そしてこれまでの人生経験を背景に執筆されたデビュー作。母であり“ミステリーの女王”と称された山村美紗氏が筆を置いた65歳という節目の年齢で刊行される点も、特別な意味を持つ。
山村は「サスペンスの遺伝子」を解き放つ形で、京都花街と歌舞伎界という二つの伝統の世界を描いた。伏線が緻密に張り巡らされ、ラストで運命が反転する展開は、サスペンスドラマを知り尽くした著者ならではの構成となっている。
山村は「パソコンではなく、母と同じように原稿用紙にペンを走らせていると、20才にお茶屋さんで舞妓ちゃんの舞を見た日、歌舞伎役者さんが家にいらした日など、母との想い出が次々とアイデアをくれました。読んで“母の血”を感じていただければ、とてもうれしゅうございます」とコメントしている。
山村は京都府出身。早稲田大学卒業後、国税専門官を経て女優へ。「2時間サスペンスの女王」と呼ばれる。母である作家・山村美紗先生が筆を置いた節目の年齢で、小説家デビューとなる。